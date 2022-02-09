【轉移目標？】阿里巴巴非軟銀套現主要目標 能重燃希望？

阿里巴巴(09988)被軟銀減持疑雲自周末起發酵，過去兩個交易日，股價累挫逾7%。軟銀上日(7日)公布業績，行政總裁孫正義稱，保留減持阿里巴巴的選項；今早(9日)軟銀則據指，未來的任何交易與阿里額外註冊的美國存託股份（ADS）無關。不過，阿里巴巴仍未重返消息前水平，難道市場仍有擔憂？



軟銀盡力釋疑？市場憂慮未散



軟銀向來被指是阿里巴巴股價的絆腳石，皆因其願景基金投資失利，長期缺錢，市場憂慮軟銀會減持阿里巴巴。截至去年9月底止第二季，願景基金虧損8251億日圓，創下歷來最大虧損。行政總裁孫正義當時直言，在中國的投資正處於「暴風雪」之中。如今，「暴風雪」散去了嗎？截至去年底第三季，願景基金按季轉賺，錄得1114億日圓盈利，惟首三季累計仍蝕逾7677億日圓。孫正義亦指，這場「暴風雪」尚未結束，但相信春天會來臨。



在過去三季期間，儘管阿里巴巴的股價持續下滑，以港股計，累瀉47%，令阿里巴巴佔軟銀資產總值降至只有24%，軟銀於第三季末的資產淨值亦縮水10%至1680億美元。不過，軟銀在三個季度內，只在阿里巴巴上套現681億日圓，相當於約46億港元；持股比例仍有近25%，可見減持幅度輕微。事實上，孫正義表示，軟銀一直以來長期持有阿里巴巴，逾90%持股均為長期持有，只有極少部分套現。不過，若集團套現將資金投放在願景基金或回饋股東，相信軟銀的股東及管理層樂見，直言會保留減持的選項。



話雖如此，部分阿里投資者已收貨。阿里美股隔晚抽高6%，折合港元收報118.77元，較本港上日收市價高6.81%。不過，即使今早有外電引述軟銀報道，阿里巴巴額外註冊的ADS不與軟銀未來的任何交易掛鈎，阿里港股日中升幅目前最多只有6.66%，高見118.6元，略較隔晚阿里美股收市價低，並未重返被軟銀減持疑雲前水平；上周五(4日)收市價為120.4元。

孫正義表示，軟銀一直以來長期持有阿里巴巴，只有極少部分套現。

（資料圖片）



兩大原因解陰霾未散！



事實上，阿里巴巴仍未披露額外註冊10億份ADS的用途，市場仍有憂慮不難理解。更重要的是，軟銀仍然缺錢！



軟銀及美國晶片製造商英偉達（Nvidia）宣布，由於監管限制，決定終止向英偉達出售擁有多項專利設計的英國同業Arm的交易，令這宗晶片業史上最大宗收購交易告吹。



軟銀在2016年以320億美元購入Arm，為當時最大的半導體公司收購案。及至2020年9月，英偉達提出以現金加股票收購Arm，交易價值約400億美元。隨著英偉達股價持續攀升，交易價值於去年底一度急升至870億美元。



雖然軟銀已表明，尋求將Arm獨立在納斯達克交易所上市，並目標於明年3月前完成。不過，軟銀從Arm上市所募集的資金，相信會比將Arm出售所賺取的收益少！華爾街分析認為，Arm上市或無法獲得出售予英偉達的高估值，主要由於屆時半導體行業的市場氣氛未知，為Arm估值增添不明朗因素，這同時意味軟銀更難為願景基金籌錢。早前有傳英國推動Arm於倫敦上市，估值為300億英鎊，折合只有約400億美元，明顯比出售Arm予英偉達的少。不過，孫正義已表明，納斯達克交易所是Arm最合適的上市地點，市場解讀為美國一般會給予科技股較高估值，這或可為軟銀彌補部分損失。



另外，需注意的，是在願景基金的資本結構中，軟銀以股權形式出資331億美元。不過，當中約83%為沙特阿拉伯給予的貸款，餘下部分則為阿布扎比給予的借款。計及其他投資者給予的貸款，願景基金的總債務有約400億美元。債台高築，不但有利息支出，亦對軟銀的財務狀況構成負面影響。軟銀要翻身，非短期內的事。

阿里巴巴短期有勢轉為利好？



軟銀缺錢是不爭的事實，惟從其一連串的行動及表述可見，阿里巴巴並非套現首要選項，那麼阿里巴巴能重燃希望嗎？



正如上文所述，集團未為10億份ADS註冊解畫，況且在監管環境下，其盈利增長能力已大打折扣，而螞蟻等互聯網金融業務的陰霾亦未散......摩通最新亦指，預期額外註冊的10億份ADS，以及線上消費疲軟，將為短期股價帶來壓力，料直至今年5月中旬，阿里公布業績及2023年展望時，股價前景才更明朗。



要數阿里巴巴的負面消息可有不少，要部署的話，還看市場反應較上算。畢竟估值再低，並不代表股價一定升至合理水平。投資者入市買貨，大多目的為賺錢吧？！



筆者早於上月初於《hot talk 1點鐘》上分析，阿里巴巴中期量度跌幅目標為104.64元，指出經過當時的短期反彈後，仍有再跌空間。阿里於上月27日低見108元，相當接近量度跌幅目標，至今仍未有錄得更低水平。



觀乎14天RSI目前剛於50線之下升破其5天平均線，STC的%K亦於20－80範圍內升破%D，如情況維持至收市，有助支持股價於短期內進一步反彈。若升破上周五高位120.8元，才上望124.69元，即前跌幅的0.618倍量度升幅目標。120.8元尤其關鍵，可被視為小雙底的頸線，確認被升破後，量度升幅目標可達133.6元左右，亦即前跌浪起點135元附近。現時圖表訊號尚未支持入市買貨，短線投機者宜待股價升破120.8元後，在圖表訊號及值博率足夠的情況下才部署。

在阿里巴巴的日線圖上，RSI及STC則有勢轉為利好。

（《經濟通HV2報價系統》截圖）



經濟通通訊社記者 梁凱菱

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