【虛幣世界】加密貨幣跌轉升，俄羅斯或承認地位

雖然俄羅斯早前宣布禁止加密貨幣於該國交易及進行採礦，但據外地媒體報導，俄國已與央行達成共識，將加密貨幣視為某種形式的貨幣，而非只是「數位金融資產」，據只加密貨幣只能在「合法產業」下使用，而且必須為實名制及透過銀行系統或授權機構中流通。

受消息影響，加密貨幣走勢由跌轉升，比特幣企穩四萬四美元關口，且有明顯買盤支持，OANDA 美洲區高級市場分析師 Edward Moya表示，每當一個主要比特幣買賣國家，其政府宣布接受加密貨幣時，這對加密世界來說都是個好消息。隨著比特幣價格的穩定，許多零售交易者開始對山寨幣買賣將感到更加輕鬆。

據經濟通據數顯示，比特幣現報44082.50(美元．下同)，跌0.65%(24小時比較．下同)；以太幣現報3221.21元，跌0.69%；艾達幣報1.18元，跌0.67%；瑞波幣報0.8699元，跌0.01%。

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