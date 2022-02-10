恒大稱可全面復工 世茂獲准推遲還款 內房股續升

內房板塊近日續有利好消息。繼保障房貸款不納入房貸集中度管理後，中國恒大(03333)聲稱能啟動春節後全面復工，同時不會依靠賤賣資產還債，世茂(00813)則據報獲准推遲償付約2億美元貸款。雖然一手房限價政策未見放鬆，且內房融資額持續下跌，年內到期債亦達近萬億，但在估值低殘下只要沒太多壞消息亦可迎來反彈，今日(10日)內房股延續昨日(9日)表現普遍造好。

(恒大網頁截圖)

保障房貸款不納入房貸集中度管理 官媒：打消銀行放貸顧慮

人民銀行、銀保監近日發布通知，明確保障性租賃住房項目有關貸款不納入房地產貸款集中度管理，鼓勵銀行業金融機構按照依法合規、風險可控、商業可持續的原則，加大對保障性租賃住房發展的支持力度。人行指，新規有利於銀行業金融機構加大對保障性租賃住房項目的信貸投放。





官媒《證券時報》亦發表文章指：新規的落地，不論是對減輕房企負債投資壓力，還是打消銀行發放涉房貸款諸多顧慮都有積極作用。對房企而言，隨著近期一系列樓市調控政策的微調，房企銷售和資金壓力有望逐步緩解，從而推動市場預期逐步改善，可以預見已落地的糾偏政策會持續發力，而在穩地價、穩房價、穩預期的總體要求下，各地還會因城施策繼續出台有利於促進房地產業良性循環和健康發展的相關舉措。





廣州住建局否認限價政策放鬆 內房融資額續跌年內到期債近萬億

市場消息稱，近期廣州一手房限價政策有所鬆動，今年相關部門擬對剛需及豪宅項目採取「分級備案」政策，針對豪宅的限價政策將放鬆。不過，廣州市住建局相關負責人表示，廣州一直以來都實施嚴格的住房價格指導，但各個樓盤備案價是根據周邊樓盤情況進行通盤考慮的，並實施動態價格指導，沒有按價格專門去設置一個紅線。每個樓盤每個時期備案價會有所波動，目前限價政策並沒有放鬆。

事實上，踏入2022年，房地產行業融資並未出現明顯放鬆。據中指研究院監測，2022年1月，房地產企業融資總額為792.2億元(人民幣．下同)，同比下降70.3%，環比下降16.6%，單月融資規模同比連續11個月下降。另貝殼研究院監測數據顯示，2022年仍然是房企償債的高峰之年，年內到期債券總額接近萬億元；其中1月、3月、4月及7月到期債務規模均超千億元，根據當前月均發債500億元規模計算，房企償債壓力仍較大。貝殼研究院高級分析師潘浩表示，從開年房企發債結構看，境外債持續低溫，當前以境內債券融資為主，但併購貸已登場，或成為全年新趨勢。

許家印：能啟動春節後全面復工 不能依靠賤賣資產還債

恒大日前舉行2022年保交樓新年開工動員大會，會上提出要在今年交樓60萬套的目標。恒大董事局主席許家印還透露恒大預售監管資金有500多億元人民幣，基本能啟動春節後的全面復工，並指在任何時候都不能依靠賤賣公司資產償還債務，否則資產賤賣完了也很難還清債務。恒大常務副總裁梁偉康則表示，今年定出要交樓約7000萬平米、60萬套的目標，並計劃6月30日前確保交樓20萬套、力爭交樓30萬套。許家印表示，這相當於恒大所有保交樓項目中，有近50%要在年內完成交付。

恒大管理層看來對公司很有信心，不過據聯交所資料顯示，恒大副主席兼總裁夏海鈞在公司去年陷入債務危機前，已沽清手上面值1.28億美元(約9.98億港元)的恒大債券，同時減持恒大系股份，包括於去年8月11日出售300萬股恒大汽車(00708)股份及1000萬股恒大物業(06666)股份。

世茂據報獲准推遲償付約2億美元貸款 綠景中國遭惠譽降級

據《Debtwire》報道，世茂集團(00813)已取得貸款行批准，推遲償付13.5億美元銀團貸款中周三(9日)應付的2.025億美元分期付款。據報世茂取得貸款行的一致同意，將付款期限延長至4月底，是次到期的分期付款金額佔這筆四年期銀團貸款的15%；該貸款起先由兩部分組成，規模分別為8.3785億美元和40億港元。

國際評級機構惠譽將綠景中國地產(00095)長期外幣發行人違約評級由「B」下調至「B-」，展望「負面」，反映其緊張的流動性及再融資風險，但惠譽認為部分投資者可能不會行使回售權。

中金：融創世茂等業績或遜預期 潤置中海外等或超預期

中金發表研究報告表示，其追蹤的中國內地上市房地產開發商2021年核心淨利潤可能按年下降5%，原因是新房銷售及回款表現整體承壓。當中融創中國(01918)、世茂、時代中國(01233)、雅居樂(03383)的業績可能低於預期；華潤置地(01109)、中海外(00688)、越秀地產(00123)、建發國際(01908)、中海宏洋(00081)的業績可能超預期。

中金指，由於行業復甦的時間點和力度尚存不確定性，房企盈利可能仍存向下空間，後續應密切關注2月中下旬至3月「小陽春」房企供應端質與量的恢復，以及需求政策可能的鬆動對購房情緒的提振。





聶振邦：近日內房壞消息較少 恒大可於現價買入

華盛證券分析師聶振邦指，內房板塊連續兩日造好，原因是近日較少牽涉內房的壞消息，而恒大宣布春節後能全面復工，亦令市場恢復信心。他又指，經歷連串監管後，多隻內房股的股息率及市盈率都非常吸引，增加投資者的風險胃納，建議能承受風險的投資者不妨留意恒大，可於現價1.8元水平買入，上望2元水平，較謹慎投資者可待1.6至1.65元位置再行吸納。

今日內房股普遍上升，其中世茂及融創都升逾一成，恒大亦升逾半成。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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