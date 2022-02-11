【虛幣世界】聯儲官員再放「鷹」，加密貨幣市場普遍下挫

隨著美國公布CPI數據再創高位，聖路易斯聯邦儲備銀行行長詹姆斯布拉德表示，他支持在 7 月之前將利率提高一個百分點，以應對高通脹問題，消息一出嚇壞加密貨幣市場，比特幣及一眾山寨幣普下挫，目前比特幣跌至四萬二千美元水平，以太幣亦緊守至三千美元水平。

(shutterstock圖片)

Lyn Alden Investment Strategy創始人Lyn Alden Schwartzer表示，每當CPI數據公布之後，黃金和加密貨幣都會應聲下挫，因為市場經常假設美國聯儲局將會加快加息。市場預料，目前比特幣於四萬美元有一定支持，下一個下一個阻力位在46710 美元。



據經濟通據數顯示，比特幣現報42821.08(美元．下同)，跌1.55%(24小時比較．下同)；以太幣現報3015.48元，跌1.85%；艾達幣報1.12元，跌1.82%；瑞波幣報0.8104元，跌1.81%。



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