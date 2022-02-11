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受累疫情樓市冰封兼高盛下調目標價　地產股普遍下跌

11/02/2022

　　本港疫情嚴峻，發展商擱置或減慢推盤步伐，市場預期樓市暫陷入冰封，中原地產指短期內樓價回落3至5%，花旗調查亦指受訪者對置業抱審慎態度，高盛則下調多隻本地地產股目標價，今日(11日)地產股除獲高盛上調目標價的長實(01113)外，其餘普遍下跌。

 

 (長實網頁截圖)

 

中原指短期內樓價回落3至5%　美聯料首季將下跌3%

 

      中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，現時疫情嚴峻，發展商為配合政府防疫措施，近期暫時擱置或減慢推盤步伐，料本月一手市場或有機會錄少於400宗成交，料創2020年2月錄350宗後2年新低宗數。二手市場方面，限聚令對睇樓活動產生一定影響，不少買家亦暫時擱置睇樓，部分業主為求加快沽貨增加議價空間，短期內樓價回落約3至5%亦屬正常水平。

 

      另美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明在網上會議中形容，今年樓市為「先苦後甜」，因應疫情擴大，樓市整體氣氛觀望，但相信影響屬暫時性，而本年迄今整體樓價跌1.4%，較去年高位回落4.52%，預期本港首季樓價將下跌3%，而全年則升5至10%。一旦疫情受控，相信累積的購買力會釋放出來，令樓價上升。

 

利嘉閣：1月一手買賣跌三成　料本月登記創疫情新低

 

      利嘉閣地產研究部主管陳海潮則表示，淡月加上變種病毒來襲，發展商推盤受阻，料一手買賣登記將延續連月急挫的情況。綜合土地註冊處數據所得，今年1月全港共錄1062宗一手私人住宅買賣登記，涉及總值137.15億元，較去年12月的1493宗及167.56億元分別跌29%及跌18%。展望2月市況，政府收緊至二人限聚及出入商場需有疫苗通行證，對發展商開售新盤將造成影響，估計新盤銷售將十分淡靜，料整月一手私宅買賣登記量或瀉五成至只有約五、六百宗，有機會創疫情爆發兩年以來的新低。

 

　　另經絡按揭轉介首席副總裁曹德明在網上會議中表示，利息不會是目前影響樓市的最直接因素，未來兩個月最影響樓市的因素是限聚令、本港經濟氣氛、環球經濟及地緣政治因素。本港樓價方面，維持今年上半年約有3至5%波幅的預測，下半年會較樂觀，隨著疫情受控，預期全年樓價有3至5%的溫和升幅。

花旗調查：逾四成受訪者料今年樓價平穩　惟對置業抱審慎態度

 

      另一方面，花旗銀行早前公布去年第四季市民置業意向調查結果，36%受訪者認為未來一年樓價上升，比上季看好樓市的比例略跌，另有42%受訪者認為未來一年樓價平穩；受訪者認為現時是置業好時機，比上季輕微回升。12%受訪者表示現時有興趣置業，比上季略跌，惟有超過六成受訪者表示現時不感興趣置業，比例為近5年來最高，可見受訪者對置業抱持審慎的觀望態度。

 

　　另昨日(10日)截標的市建局土瓜灣鴻福街、啟明街及榮光街的四個重建項目，合共接獲7份標書，據悉入標財團包括恒地(00012)、信置(00083)、嘉華國際(00173)等。美聯測量師行董事林子彬表示，入標反應不俗及合乎市場預期，地皮估值約63.22億元。另南區鄉郊建屋地段第1203號的淺水灣南灣道地皮今日截標，市場預計該幅豪宅地最終可接獲8份標書或以上，市場預計估值介乎約9.5億至14.24億元，樓面地價約5萬至7.5萬元，每呎樓面地價上限高達7.5萬元，或創本港住宅地呎價紀錄。

 

高盛：股息是地產股主要推動力　恒地評級降至沽售可買入長實

 

      高盛發表研究報告下調多隻地產股目標價，不過高盛指本港在經濟增長放緩下邁向加息，持續受內地封關及第五波疫情困擾，地產股估值比上一個加息周期更吸引，目前平均股息率約5.5%，而上一個周期約4.5%。高盛將新世界發展(00017) 評級從「中性」上調至「買入」，原因是投資物業收益持續表現出色，使收入組合更快地轉向更穩定的經常性收入。另考慮到物業發展的波動性，將恒地評級從「中性」下調至「沽售」，並將嘉里建設(00683) 評級從「買入」下調至「中性」，兩間地產商都在未來有較大的資本開支，這將提高負債率並降低股息增長的前景，尤其是在未來兩至三年，股息是該板塊股價的主要推動力。高盛又重申對長實的「買入」評級，預計其非房地產相關的基建和公用事業收益表現出色，將帶動其派息。

 

 

 

      高盛又將住宅樓價預測從2022至24年間平均上漲4%，下調至今年持平，在2023至24年期間每年下降5%，以反映利率上升、市民收入增長緩慢和中期供應增加。料截至2024年底止，美聯儲將加息共2.5厘，並於下月啟動加息。加息行動將集中於前半段，今年料加息共1.25厘。料本港銀行同業拆息(HIBOR)將跟隨美加息步伐，但由於銀行體系結餘充裕，料滯後大約三個季度。

 

      地產股半日收市普遍下跌，惟長實升逾1%，被下調評級的嘉里建設跌逾2%。

 

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

 

 

另外，光大證券國際財富管理策略師溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評地產股及港股大市，立即重溫



 


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