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《嚟緊炒Ｄ乜》創科夠穩陣　股價落後上車時機到！

11/02/2022

　　美國1月份消費者物價指數(CPI)創7.5%的1982年2月以來最高，本次CPI公布尤為觸目，市場除觀望本次數據外，更有美國聯儲局官員表明今趟CPI將對加息進程有指標作用。結果不僅超出預期，更創40年新高，據芝加哥商業交易所「Fed Watch」顯示，聯儲局於3月加息0.5至0.75厘的機會達到87%，「鷹」姿煥發再度引發美股震盪。

 

 

(創科官網截圖)


　　儘管去年嚴重落後的港股市場，在近來美股調整期間所受影響較細，面對未來半年的加息周期，美股可想而知將會較波動，仍有機會殺到正緩慢復甦的港股市場。因此港股的投資組合內除了追落後板塊，亦要有攻守兼備的元素。


　　老牌藍籌股創科實業(00669)為恒指內其中一隻最穩打穩紮之選。至截稿日過去一年內，創科跑贏恒指，恒指下跌超過一成七，相反創科則升超過一成，有效對沖恒指跌勢。此外，港股大盤踏入2022年後轉勢造好，相反，創科股價則持續落後，故現時亦是值得吸納時機。基本面方面，創科作為傳統大藍籌有一定盈利能力，2016至2020年度毛利一直穩步上揚，四年毛利CAGR為17.26%，毛利率亦持續增長。

 

創科股價在2月初升破130元後穩守在該位以上整固。 (經濟通HV2系統截圖)

 

集團料上半年績效達標

　　

　　創科在今年整個1月份累跌超過一成七，步入2月份，股價有喘穩跡象，2月4日大升超過8%之後處於整固階段，伴隨成交量逐日減少，呈現利好後市的上升旗形。此外，近期整固期間多次下試10天線約132至133元水平，最終都成功企穩在該線以上收市，在10天線附近買入亦合適，短期目標先看145元，止蝕則定於20個月線約128元。


　　創科將於3月2日公布2021全年業績，此前至今未有公布盈喜或盈警。但公司於2月7日公布，公司面對通脹、加息及供應鏈瓶頸等情況下，仍將實現2022年上半年的內部績效目標。若美國未來半年的預期加息成功遏止通脹，消費意欲提升將有助創科於美國市場的零售表現。

撰文：王嘉恒

　
《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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