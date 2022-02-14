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俄烏緊張油價創7年高疊加高息，油股進可攻退可守？

14/02/2022

      美國警告俄羅斯即將入侵烏克蘭，市場擔憂石油供應緊張，國際油價上周五(11日)急升逾3%，創7年新高。今日(14日)港股石油股也隨油價逆市上升，其中於ADR已升4.4%的中石油(00857)半日升逾3%，創52周新高，中海油(00883)早段最高曾見10.46元，大升5%，見近一年高位，半日仍升逾1%，中石化(00386)亦曾逆市升逾1%，惟其後股價偏軟。

 

 (資料圖片)

 

美稱俄於本周入侵烏克蘭　摩通指一旦開戰油價或升至125美元

 

　　布蘭特期油上周五收市漲3.03美元或3.3%，至每桶94.44美元。紐約期油漲3.22美元或3.6%，至每桶93.10美元。布油和紐油都觸及2014年以來的最高水平，並連升8個星期。美國白宮表示，任何美國人都應該立即在24至48小時內離開烏克蘭，美國國家安全顧問傑克 ‧ 沙利文(Jake Sullivan)指，俄羅斯將隨時入侵烏克蘭，甚至會在冬奧期間。據美媒報道指，拜登與歐盟、北約領導人進行視像會議，稱俄羅斯入侵烏克蘭的日子是本周三(16日)。

 

      另美國總統拜登與俄羅斯總統普京上周六(12日)談了一小時電話。拜登警告若俄羅斯入侵烏克蘭，將引發西方果斷反應，讓俄羅斯付出迅速和嚴重的代價；普京則回應指美方對俄方的警告已經達到了荒謬的程度。此前英法也與普京進行外交斡旋，但未有成果，而上周四(10日)數萬俄軍與白俄軍隊開始在烏克蘭邊境附近進行聯合軍演。俄羅斯是全球第三大產油國，倘若俄烏衝突導致俄羅斯石油出口大幅減少，石油供應將雪上加霜。有分析指，市場正在等待理由將油價推上每桶100美元以上，若俄羅斯增兵調動獲證實，或可再推升油價多一成。摩根大通則預期，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，美國及北約盟友向俄羅斯實施制裁，限制石油出口，布油或升至125美元。

 

IEA：若OPEC+供應持續短缺　油價或進一步攀升

 

　　另一方面，國際能源署(IEA)發表月報指，石油庫存處於七年來最低水平，如果石油出口國組織及盟友(OPEC+)的中東產油大國供應持續短缺，未能達到產油目標，全球油價可能會進一步攀升，並加劇原油市場的波動。到今年年底，OPEC+預計的產量與實際交付的產量之間的缺口可能達到10億桶。IEA警告，如缺口持續下去，供應緊張將會加劇。IEA認為，如果沙特阿拉伯和阿聯酋生產更多原油，可能有助於平息動蕩的石油市場，它們是擁有最多閒置產能的兩個石油生產國。

 

　　與此同時，OPEC表示，隨着全球經濟從疫情中強勁復甦，今年全球石油需求可能會更大幅的上升。該組織預測今年全球石油需求將增加415萬桶/日，預計第三季度全球消費量將超過1億桶/日。OPEC還稱，該組織成員國1月份產量僅增加了64000桶/日至2798萬桶/日，13個成員國中有7個產量下降，其中包括委內瑞拉、利比亞和伊拉克。

 

美加息預期或令油價受壓　伊朗制裁若解除可望緩解供應緊張

 

　　不過，油價也不是完全沒有利淡因素。最近公布的美國通脹率創40年來最大同比增幅，很可能使美聯儲局在加息方面採取更積極行動，這種預期在某種程度上令油價受壓。

 

　　另伊朗核談判似乎正在取得進展，投資者一直在關注美國和伊朗為恢復核協議而進行的間接會談，如果達成協議，將解除對伊朗石油的制裁，從而緩解全球供應緊張狀況。而據報伊朗在明年的預算草案中，將石油出口收入預測上調了近三分之一。

 

溫傑：中石油中海油最跟油價升勢　中石化可持有待升

 

      光大證券國際財富管理策略師溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，如果博短線油價上升，應揀最跟油價升勢的中石油和中海油，也可揀F三星原油期(03175)最直接。至於中石化今日雖回軟，但見股價挨近保歷加通道頂端走勢仍佳，但震盪難免，不過始終油價強勢，加上未來兩日俄烏局勢或進一步升溫，如持有可待升至4.3元才沽貨。

 

      總體來看，在俄羅斯和烏克蘭引發的地緣局勢越發緊張的形勢下，增加了對原油供應的擔憂，或將在本周繼續助力油價上漲，如果局勢本周進一步惡化，油價短線或劍指100美元關口，另本月中旬市場開始迎接上市公司業績公布高峰期，三桶油都屬高息股，有機會在業績造好下進一步增加派息，利好股價表現。中石油半日升3.14%收報4.27元，成交約4億元；中海油升1.51%報10.1元，成交11.3億元。中石化則跌0.71%收報4.18元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此

 

 

 

另外，米亞資本顧問有限公司行政總裁李紹權，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評石油股及大市，立即重溫

 
 



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