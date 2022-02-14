【手機設備】舜宇「曙光初現」吼位買入？丘鈦買家趁好消息入市出貨？

舜宇光學(02382)及丘鈦科技(01478)上周五（11日）收市後齊公布上月出貨量數據，前者在車載鏡頭出貨量見亮點，後者表現則較平穩。從兩股的股價及資金流向表現，亦見市場反應。舜宇低開後逆市倒升，更有機會在日線圖上，呈現「曙光初現」/「破腳穿頭」利好轉向形態，確認見底嗎？

舜宇上月車載鏡頭創月度新高





舜宇光學上月手機鏡頭出貨量1.31億件，在去年同期高基數下，按年跌11%，按月則轉升8.7%。手機攝像模組情況類似，按年跌23.3%，惟按月未能轉升，跌3.7%，至4999.5萬件，為去年11月以來最低。公司解釋，現時整體智能手機市場需求疲軟。



車載鏡頭則按年、按月皆錄升幅，分別升2.5%及55.3%，至752.7萬件。不過，公司指出，由於去年12月為聖誕節假期，令當時出貨量基數較低，那豈不是不值得高興？



翻查過去2017財年至今的數據，上月752.7萬件的車載鏡頭創下了月度新高。雖然舜宇每年的車載鏡頭出貨量普遍錄逾20%升幅，但值得留意的，是去年錄最佳月度車載鏡頭出貨量表現的是在1月，要小心今年會重蹈覆轍。

舜宇上月車載鏡頭創月度新高。（《開市Good Morning》截圖）

車載、手機鏡頭業務均獲看好



不過，中金派定心丸，看好其車載鏡頭業務表現。該行指出，舜宇的車載鏡頭按年仍錄升幅，反映公司的市場份額處穩定水平，且汽車供應鏈芯片短缺問題已開始見改善，看好公司作為龍頭車載鏡頭供應商之一，將持續受惠於汽車智能化轉型。



中金亦對其手機鏡頭及手機攝像模組業務有信心，料未來行業整體需求將較平緩，行業格局逐步清晰，而公司的產品質素較優質，仍屬手機光學行業的龍頭之一；維持對舜宇「跑贏大市」評級，目標價271.7元。



光大證券國際財富管理策略師溫傑的看法與中金不謀而合。他今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，隨著市場對鏡頭的像素及工藝要求愈來愈高，舜宇的產品售價及毛利率料可提升，另車載鏡頭的發展前景在需求增加下，亦可看高一線。

舜宇非散戶買家的入市態度明顯較整體買家的進取（左下角綠框）。

（《經濟通HV2報價系統》截圖）



舜宇或形成曙光初現 吼位買入？



事實上，市場亦收貨。舜宇低開近2%後，一度低見182.4元，跌穿去年10月低位184.2元，創近9個月新低。隨後在大市的跌勢加劇下逆市拗腰倒升，最多升逾4%，高見195.8元，目前仍在194元爭持。



資金流向亦配合現時股價的上升動力，據《經濟通HV2報價系統》，截至早上11時20分，舜宇錄逾6500萬元資金淨主動買入，為現貨主板市場內，資金淨主動買入規模第九大股份，且佔其成交額逾9%。非散戶買家的入市態度較整體買家進取，主動買沽比率高達73:27，遠較55:45的整體主動買沽比率理想。



在日線圖上，如全日收市位高於191.8元，即上日陰燭燭身的一半，將會形成「曙光初現」利好轉向形態；如收市價高於195.6元，即上日陰燭的開市位，更會形成威力更大的「破腳穿頭」利好轉好形態，日中低位182.4元於未來數日不容有失。溫傑亦指，舜宇於180元以下，值得分段吸納。補充一點，觀乎目前的主動買沽盤資金流向情況，190元已成即市好淡分水嶺。



反觀丘鈦科技，手機攝像頭模組上月銷量4772.3萬件，按年升31%、按月升4.6%，兩者皆升幅收窄；指紋識別模組銷量1059.8萬件，按月升幅收窄10.7個百分點至1.3%。雖然丘鈦日中跌過逾2%後，目前倒升近1%，但其暫錄逾200萬元資金淨主動賣出，佔成交金額比率高達近31%，反映市場參與者積極沽貨。





丘鈦手機攝像頭模組按年、按月皆升幅收窄。（《開市Good Morning》截圖）

經濟通通訊社記者 梁凱菱





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