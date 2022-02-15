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【車股必睇】造車新勢力抬頭　吉利長汽地位不保？比亞迪要小心！

15/02/2022

　　早前強勢的中移動(00941)、金融股續回落，周二（15日）接力炒上的是汽車股及醫療股。長城汽車(02333)上日（14日）收市後公布1月銷量數據，總銷量跌至四個月新低。綜觀多間車企的1月新能源車銷量，究竟哪隻潛力及值博率高？

 

長汽上月銷量遜色 行業競爭加劇

 

　　長汽1月汽車總銷量11.17萬輛，為去年9月以來最少，按年跌逾19％，按月亦減少31％。多個品牌車型的銷量均錄按年跌幅，其中長城皮卡銷量跌幅最大，有逾42％。雖然歐拉及坦克品牌齊錄按年升幅，惟以按月比較，分別跌近38％及逾13％。單計新能源車，銷量1.37萬輛，按年升近34％，按月則跌38％。

 

　　以乘聯會公布的行業數據作比較，內地上月乘用車銷量按年跌逾4％至211.2萬輛，新能源車交付量增長逾1倍，至34.7萬輛。由此可見，長汽上月的表現比整體行業更差。

 

　　輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》上解釋，目前行業競爭加劇，尤其是新能源車領域。除了「蔚小理」外，亦有哪吒、零跑、威馬等新勢力，而傳統車企如廣汽(02238)、東風(00489)等也加大發展新能源車力度，皆削弱長汽車型的競爭力。

 

長汽1月汽車總銷量跌至四個月新低。（《開市Good Morning》截圖）

 

廣汽、東風潛力比吉利、長汽高

 

　　觀乎多間本港上市車企上月新能源車銷量表現，比亞迪(01211)毫無懸念排第一，達9.31萬輛，按月跌幅亦最少，只有不足1％。不過，其後的排名則有變動。吉利(00175)從後趕上，不論新能源及電氣化汽車總銷量，或單計純電動車銷量均超越長汽，排第二位，佔比亦增至12％。小鵬(09868)及理想(02015)則排最後，新能源車銷量分別有逾1.2萬輛，惟其按月跌幅均較長汽的少。

 

　　黃師傅亦對小鵬、理想投下信心一票，預計月度銷量將升至2萬輛。反觀吉利及長汽，將會被比下去。

 

比亞迪新能源車龍頭地位無可匹敵。（《開市Good Morning》截圖）

 

　　至於上文提及的廣汽，旗下埃安新能源上月銷量達1.60萬輛，且市場對其車型評價不俗，潛力或比吉利及長汽高。東風方面，其與標緻雪鐵龍集團共同出資的神龍汽車，雖然去年銷量達10萬輛，惟閒置產能較嚴重，產能利率用率只有約10％，可見未有好好利用現有資產。不過，最近有傳神龍汽車轉售旗下兩個廠房予東風本田，後者則有產能不足問題。若其成功收購有關廠房，新能源車銷量有望提升，亦有利東風集團的整體銷售，惟這需時推進及觀察。

 

比亞迪看緊關鍵指標！小鵬VS理想？

 

　　綜合而言，比亞迪的龍頭地位無容置疑，上月新能源車銷量比Tesla還要高，後者只有不足6萬輛。不過，黃師傅提醒，需看緊比亞迪的目前關鍵指標－250天線。據經驗，股份跌穿250天線後，跌幅不容輕視，從同業吉利、長汽，以至藥明生物(02269)可見一斑。考慮到目前比亞迪的9天RSI只有49，不排除股價正式跌穿250天線的可能性，現價約為235.7元。

 

250天線為比亞迪短期好淡好界線。（《經濟通HV2報價系統》截圖）

 

　　撇取比亞迪這入場門檻較高的車股，黃師傅則較看好小鵬及理想。小鵬可於10天線(約142.9元)買入，跌穿前低位122元止蝕。據《經濟通HV2報價系統》的大戶追蹤功能，深圳北水券商－中國創盈市場服務半日淨被動買入小鵬2460萬元，為小鵬最大力度淨托價的券商。補充一點，深圳北水自上周三(9日)起可以買賣小鵬，惟連續淨買入兩日、共10.69億後則未有再明顯增持，即小鵬隨後未有再登上深圳北水十大淨買入股份榜；北水最新持股量只有0.4%。投資者需留意港交所於收市後公布的數據，了解計及自動買沽盤後，北水增持小鵬的積極程度。

 

　　理想亦值得留意，其目前只有理想ONE一款車型，惟銷量已貼近較多車型的小鵬，毛利率亦較高。理想同樣是獨立股評人林嘉麒KK造車新勢力的心水，排名僅次於比亞迪。他今午在財經直播節目《hot talk 1點鐘》表示，部分理由是憧憬其將步小鵬後塵，獲納入北水買賣名單，建議約108元上車，更理想的買入價為2月初的上升裂口頂部102.9元附近。

 

　　值得留意，高瓴旗下HHLR Advisors上季對新能源車股的持倉有大變動，大手增持小鵬汽車(XPEV)及理想汽車(LI)美股，後者更首次躋身高瓴十大持股！「蔚小理」中，本來銷量最佳、惟去年已被其餘兩者超越的蔚來(NIO)，則遭HHLR大手沽出持股。

 

　　至於GX中國電車(02845)，由於其持有寧德時代(深:300750)，憂ETF價格受後者影響，黃師傅暫不建議買入，KK則建議於130元或以下才吸納或加注。

 

經濟通通訊社記者 梁凱菱

 

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此

 

 

 

另外，獨立股評人林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評汽車股及市場分析，立即重溫

 





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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/02/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/02/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/02/2022 18:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/02/2022 16:40
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