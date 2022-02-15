政府首次發行綠色零售債券 發行額60億元 息率不少於2厘

政府首次發行綠色零售債券，目標發行規模最多60億元，條款與現行iBond接近，年期為3年期，保底息率為2厘，每半年派息一次，每手1萬元，認購期由3月1日上午9時至10日下午2時。所有持有香港身分證的個人投資者可透過配售銀行、證券經紀、香港中央結算公司認購。綠債發行日為3月22日，於3月23日於聯交所上市及買賣。





（趙嘉駿攝）





政府指，綠債每6個月付息，以相關的利息釐定日所釐定並公布的年息付息，以浮息與定息較高者釐定，浮息為與通脹掛勾的部分，而定息為2厘。



財經事務及庫務局局長許正宇表示，發行綠色債券所募集的資金，只會為一個或多個符合「合資格類別」的綠色項目融資或再融資，項目範疇包括可再生能源、污染預防及管控、能源效益和節約能源、自然保育／生物多樣性、廢物管理及資源回收、綠色建築、清潔運輸、水及廢水管理，以及適應氣候變化等。當局舉例指，合資格的項目如有機資源回收中第2期，綠在灣仔、智管網、啟德發展區新急症醫院等。



許正宇續指，政府綠色債券計劃督導委員會負責監察政府綠色債券計劃的執行工作，與普遍iBond不同，所募集的資金在未分配予合資格項目前，會記入基本工程儲備基金。有待分配的募集資金會保存在基本工程儲備基金，作為財政儲備中營運及資本儲備的一部分。

陳茂波：藉發綠債冀市民受惠綠色經濟 鞏固區內綠色金融樞紐地位

財政司司長陳茂波表示，過去幾年，政府一直致力發展香港債券市場，目的是希望本港金融市場更豐富多元及更好地支持實體經濟發展，包括綠色經濟，並希望市民能夠參與和受惠其中。希望將香港打造成為綠色同埋可持續金融中心，引導資金推動綠色和低碳經濟的發展，服務國家、香港以及國際市場的需要。

陳茂波指出，在2018／19年度的財政預算案提出設立政府綠色債券計劃，計劃下已成功發行約70億元、以環球機構投資者為對象的綠色債券。他強調，應對氣候變化是全球共同面對而且日益重要的課程，香港作為國際金融中心和連接中外的橋梁，可以充分發揮優勢聯通國內外綠色可持續資金流動。多年來政府與金融監管機構一直合力，促進綠色和可持續金融市場市場的發展，鞏固香港作為區內綠色和可持續金融樞紐的地位。

許正宇：冀建立市場基準綠債孳息曲線 促債券市場發展



許正宇指出，綠色零售債券的條款雖然與iBond接近，但不同之處在於iBond籌集所得的款式將給予外匯基金投資，政府不會使用；但綠債募集的資金在未分配予合資格項目前，會先記入基本工程儲備基金，其後用於符合「合資格類別」的綠色項目融資或再融資。他指出，希望以政府作帶頭，通過債券發行做起綠債市場，以建立市場基準孳息曲線，令整個債券市場進一步發展，亦希望促進私人機構於香港發行綠債。



匯豐指關閉分行無阻認購 中銀香港將設專櫃協助年長投資者



政府委任中銀香港(02388)和匯豐為今次綠債發行的聯席安排行。被問到近期受疫情影響多家銀行分行暫時關閉會否影響認購工作，匯豐銀行大中華區固定收益交易部主管黃子卓表示，據以往經驗，透過電子方式認購iBond的比率高達七成三，認為分行關閉對綠債認購影響不大，呼籲家人可幫助家中長者於網上完成認購申請，又相信現有的銀行分行足於應付親身申請需求。



中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌則指，三成銀髮債券的申請者透過網上申請，新的手機銀行應用程式亦可完全綠債申請，分行亦將設立專櫃協助長者認購。他認為，由於電子化趨勢盛行，加上環球通脹升溫，預料本港通脹水平亦儲穩步上升，認為投資綠債的吸引力，對出現8－10倍的超額認購也不感意外。

撰文：經濟通採訪組



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