【虛幣世界】烏俄局勢緩和，比特幣衝上四萬四美元

隨則烏俄局勢出現緩和跡象，其中俄羅斯表示願意接受外交手段來解決持續衝突的問題，而俄國亦從烏克蘭邊境撤出部分軍隊，美股造好而油價開始回落，主要加密貨幣走勢亦普遍反彈，其中比特幣重返四萬四美元關口，以太幣升至3150美元水平。

(SHUTTERSTOCK圖片）



不過，市場仍然擔心通漲數據問題，OANDA Americas高級分析師 Edward Moya表示，目前通脹數據仍然高企，市場預計可能維持一段時間，而該數據亦是支持聯儲局加息的理由；不過加密投資公司CoinFund 的執行合夥人塞思·金斯（Seth Ginns）就較為樂觀，認為早前公布的就業數據高於市場預期，聯儲局採取了謹慎態度，並認為此刻聯儲局較為看重數據。



據經濟通據數顯示，比特幣現報44549.96(美元．下同)，跌0.85%(24小時比較．下同)；以太幣現報3156.43元，跌0.85%；艾達幣報1.103元，跌0.45%；瑞波幣報0.8442元，跌0.85%。





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