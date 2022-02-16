【預算前瞻】莊太量料本財年有百億盈餘 消費券未必寫入預算案

新一份《財政預算案》將於2月23日發表，面對疫情持續打擊本港經濟，坊間對預算案的關注主要圍繞派消費券、發放失業援助金等支援中小企、民生紓困措施。中文大學經濟學系副教授莊太量接受《經濟通通訊社》訪問時表示，新一份《預算案》的重點視乎政府的財政儲備，他估計本財年赤字大幅減少，甚至有機會出現100億元盈餘，即使再推新一輪規模不少於200億元的「防疫基金」，以及一系列紓困措施，政府仍有足夠的能力應付。但他認為派消費券未必在《預算案》公布，反而會作為疫下的臨時措施，至於公屋免租一個月、綜援生果金職津「派糖」等惠民措施，則會一如以往地保留。







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股票印花稅增庫房收入



莊太量對政府的財政儲備相當樂觀，估計本財年有百億盈餘，若疫情改善，下個財年會有500億至1000億元盈餘，回復正常水平。「香港財政收入和GDP沒有關係，主要靠賣地、利得稅和印花稅。」他曾經提出增加股票印花稅，政府去年《預算案》亦落實上調股票印花稅稅率，由現時買賣雙方各付0.1%，加至0.13%，增幅達三成。股票印花稅增加後，股票成交量沒甚減少，為庫房帶來每日1000億至2000億元收入。



莊太量又指，去年公務員沒有加薪，公務員薪金佔政府開支七成，而政府預留約6000億元開支，如果編制不出現大變化，當局開支則會相應減少約400億元。如果今年繼續凍薪，下個財年或有更多盈餘。



金融業疫下反有增長



莊太量分析指，香港是外向型經濟，主要由進出口和金融推動，金融業去年在疫下不但沒有收縮反有增長，佔本地生產總值比例由過往17%增至23%，貨物出口亦相當強勁，主體經濟未必受疫情影響，但很多飲食業、零售業人口流失。雖然現時失業率跌至3.9%，但因為政府嚴謹的防疫措施很有可能反彈，有機會升至4.4%至5%，待疫情過後才會回落。



放寬社距措施支援中小企



對於政府如何支援中小企渡過困境，莊太量坦言，派消費券並非好方法，反而應該放寬社交距離措施，讓餐廳重開。由兩年前疫情開始爆發，零售和飲食業等的難關都是因為政府的防疫政策。現時英國、美國和印度等人口密集的國家，感染人數大幅下降，全球的疫情或Omicron感染已經過去。他認為政府的防疫措施不應再將焦點放在確診個案，「動態清零」政策應該視乎死亡率。「所有病毒長遠來說都在，始終都會成普通傷風感冒，如果以傷風感冒為標準『動態清零』，基本上所有處所都不可能重開。」



倡成立官方認可虛擬資產交易平台並徵稅



由於政府的收入比較波動，缺少穩定的經常收入，亦因為疫情動用了不少儲備救市，莊太量認為政府仍有需要開源增加公共財政穩建，本港金融業有一半來自銀行業，除利得稅外，可向銀行徵收其他新稅項，如股票交易等無痛稅，又建議政府考慮成立官方認可的虛擬資產交易平台並徵稅，增加庫房收入。至於股票印花稅等現有稅項，則不建議加稅，應維持現有水平。

撰文：經濟通記者張可怡

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