【預算前瞻】李兆波：派發三千元消費券屬可接受 倡推針對性措施

新一份發表財政預算案將於2月23日出台。財政司司長陳茂波指，預算案既要著眼於支持疫情下的經濟民生，也必須兼顧香港中長期的發展需要與金融穩定。中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波接受《經濟通通訊社》訪問時表示，由於土地收入及稅收增加，預期本財年政府錄得財赤100至200億元，而展望下一個財年，如果香港可以在12月恢復到第五波前的狀態，並可在5、6 月開始部分通關，2022至23財政年度或會出現少許盈餘。不過，如政府繼續「派錢」及推出失業緩助金，將令港府支出增加，則屆時或會帶來輕微財赤。





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建議推出針對性措施 如失業援助金



對於即將公布的財政預算案，李兆波認為，政府應推出一些紓緩措施。自變種病毒Omicorn出現後，政府的政策對本港市民及多個行業造成較大的負面影響，因此認為派發3000元消費券是可以接受。另外，他認為，政府可推出針對性的措施，如失業援助金予已失業一段長時間的人士。他又指，旅遊業是受疫情影響較大的行業，相較之下，零售業雖然亦有影響，零售業總銷貨價值亦有所下跌，但與過去約400億元比較，目前仍保持約三分之二的零售銷貨價值，因此針對零售業的援助措施可較旅遊業少。他認為，政府應在推出紓困措施前作仔細分析。



建議參考新加坡做法 根據行業受影響程度進行補助



對於有意見提倡派發加強版雙重消費券，即除了向全港市民「派糖」，同時亦針對低收入人士向他們額外派錢，李兆波指，該建議與保就業計劃類似，惟政府要小心界定何為「低收入人士」，亦需要處理派發方式及期限等。他建議政府參考新加坡做法，在補助企業時，把企業分成數類，當中補助的百分比亦有所不同，受疫情影響較深的行業將可得到最多補助，而該百分比亦會隨著疫情變化而改變。



對擴大「大灣區青年就業計劃」工種及更多補貼建議有保留



至於有建議認為，政府應擴大「大灣區青年就業計劃」的工種範圍及提供更多補貼。李兆波表示，對擴大計劃有保留，認為大灣區的確充滿機遇，但同時亦面對很多競爭，因為內地人口多，人才亦有不少，因此如果一個香港青年人自身在本港沒有競爭優勢，他在大灣區發展時亦同樣不會有優勢。他表示，看到本港很多年輕人不願意到大灣區發展，而願意去大灣區的青年人又未必具有足夠競爭力，如政府以補貼形式令本身競爭力不足的年輕人到大灣區就業，是如同「造市」，這就不是一個好的兆頭。



他認為，要吸引本港年輕人到大灣區發展，因為地區上的改變太大，因此先要讓他們對當地有更多認識，例如讓兩個地區有更多交流，令香港年輕感受當地的環境，又要讓年輕人明白到，雖然在大灣區工作初期的人工會較低，但人工會隨著一直工作而增加，而且內地的生活成本亦較香港低。他建議可舉辦短期活動讓年輕人感受大灣區的生活及未來發展，如有團體舉辦大灣區遊學團時，政府可提供更多資助配額及覆蓋更多大灣區城市。

撰文：經濟通記者羅綽堯

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