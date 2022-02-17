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【虛幣世界】加密貨幣走勢靠穩，市場關注地緣政治風險

17/02/2022

　　隔晚加密貨幣市場走勢靠穩，市場繼續關注烏俄局勢以及美國通脹數據。比特幣早前曾衝上四萬四美元水平，但目前輕微回吐。Oanda高級市場分析師 Craig Erlam表示，在周二（15日）從風險偏好改善了受益，比特幣在經歷地緣政治風暴之後，仍然看起來非常健康。

（SHUTTERSTOCK圖片)


　　根據1月份聯儲會議紀要，美聯儲目前正關注通脹，人們普遍預計今年將多次加息，價格上漲帶來的涓滴效應可能會影響未來幾個月的消費者支出。投資者仍留意風險偏好問題，尤其是與通脹和利率相關的風險偏好，如果整個市場仍然存在焦慮，就可能會繼續成為拖累。


 　　據經濟通據數顯示，比特幣現報43960.60(美元．下同)，升0.20%(24小時比較．下同)；以太幣現報3143.36元，升0.67%；艾達幣報1.08元，升0.46%；瑞波幣報0.8420元，升0.63%。

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