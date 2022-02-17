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新能源車快踏入淡季　惟比亞迪仍獲大行唱好股價一枝獨秀

17/02/2022

      新能源車行業3、4月踏入淡季，近日中金發表報告提到市場對需求能否高增長擔憂，3月新增訂單和銷量將成為關鍵，不過乘聯會指車企有能力化解成本壓力，比亞迪(01211)更穩佔市場領先地位，大行一般也較看好比亞迪，看淡其他車股，今日(17日)車股普遍下跌，惟比亞迪卻升近2%。

 

 (比亞迪網頁截圖)

 

中金：市場對需求能否高增長擔憂　3月新增訂單和銷量關鍵

 

      中金近日發表研究報告指，在電池漲價、補貼退坡背景下，目前看品牌提價向消費者傳導成本壓力是趨勢，新勢力及自主強勢品牌在手訂單較為充裕，但市場對需求高增開始有所擔憂，3月的新增訂單和銷量較為關鍵。中金建議關注車企如小鵬(09868)、理想(02015)、蔚來、長汽(02333)及吉利(00175)等。

 

       另中金指，內地自主品牌新能源汽車滲透率保持領先優勢，1月新能源乘用車批發41.2萬輛，按年增長141.4%、按月則跌18.5%，按月降幅較大，主因傳統購車淡季、補貼退坡透支等因素。分車企看，11家廠商批發銷量破萬，比亞迪、特斯拉(Tesla)繼續領跑；新勢力車企按年及按月的表現整體較優，小鵬、理想也突破萬輛。1月自主品牌新能源車滲透率達32%，主流合資品牌僅為2.7%。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

大摩：比亞迪銷售強勁訂單可預見性高　花旗：吉利欠缺重估催化劑

 

      摩根士丹尼近日則指，比亞迪毛利受壓，不過其汽車銷售強勁，故將評級由「減持」調高至「與大市同步」。雖然市場存在不確定性，但比亞迪預售訂單強勁，訂單可預見性較高，令比亞迪能夠克服巨集觀的不確定性，並繼續其業務優勢，目標價由242元上調至256元。比亞迪亦獲瑞信維持跑贏大市評級，目標價維持380元，野村則維持買入評級，目標價373元。

 

　　花旗就指，吉利2021年預測營業利潤約63億至68億元人民幣，反映預期開支約13億至14億元人民幣，而全新合資豪華電動車品牌極氪(Zeekr)虧損約5億元人民幣，故下調2021年預測純利，由56億元調低至48億元人民幣，2022年預測純利由87億元下調至79億元人民幣。預期吉利未來30日至45日均欠缺重估的催化劑，因為極氪近期推高產銷量仍屬未知，維持評級買入，惟目標價由52.77元降至40.62元。另瑞信維持吉利中性評級，目標價26元，麥格理維持跑贏大市評級，目標價29.2元。

 

乘聯會：車企有能力化解成本壓力　比亞迪穩佔領先地位

 

　    另一方面，內地乘聯會本周發布了2022年1月份全國乘用車銷量數據，乘用車市場零售達到209.2萬輛，同比下降4.4%，相較2021年12月下降0.6%。新能源乘用車市場零售達到34.7萬輛，同比增長132%，環比下降27%；從廠商來看，新能源乘用車市場多元化發力，比亞迪的新能源汽車銷量報93101輛，在純電動與插混雙驅動穩佔自主品牌新能源領先地位。

 

　    乘聯會又表示，由於12月份是補貼退坡節點，形成高增長高拉升的情況。從歷年來看，1月零售量較12月環比降幅都是極大的，目前27%的環比下降是比較好的。近期隨著新能源汽車補貼退坡和鋰礦等基礎資源價格劇烈上漲，新能源車企面臨一定的成本壓力，但車企對此應有能力化解壓力，新能源車的市場價格預計不會大幅上漲，2022年新能源汽車市場將繼續保持較快增長。

 

林家亨：吉利車款太多賣車蝕錢　比亞迪將受惠騰勢品牌及新零件廠落成

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨分析車股，他預料乘聯會所定中國新能源車滲透率達兩成目標明年初會達標，因今年年尾至明年初會有很多新能源車廠相繼落成，包括今年3、4月比亞迪再有一間重要的零件供應廠落成。

 

      個別車股方面，林家亨指，吉利雖全力發展新能源車，但成績就不太理想，與Tesla比較，Tesla策略成功得多，吉利賣車不及Tesla十分一。他說，Tesla總銷量都集中於最低階兩款，佔比93%，由於規模效應每部車的盈利都很高；而吉利車款太多，每月只生產3000至5000部，可說是賣一部蝕一部，除非公司調整策略，否則吉利不宜買入。「蔚小理」中，理想汽車應會最快實現盈利，料明年初已有盈利，因只有一款車款，生產成本較低；而小鵬汽車最快要到2024年才能實現盈利，蔚來則遲至2025年。不過，理想生產插電混能車而非純電能車，擁成本及續航力優勢，受天氣嚴寒的北歐國家歡迎。

 

      至於比亞迪，新車《騰勢》另一個股東是Benz，料比亞迪會好好利用Benz品牌，目標是最頂級消費者，《騰勢》或能推動比亞迪其他品牌向上游。他說，比亞迪現時已做出中端產品，加上早前擬與一汽合作做電池廠，一汽是一間半央企大公司，如合作成功會有很大效益。比亞迪料3月初會公布2月份銷量，2月份單是農曆新年假期已扣除十多日，料銷量比1月及12月少一半，屆時可趁消息候低買貨；到4月份，比亞迪有新廠落成料供應鏈進一步鞏固，股價或見反彈。

 

       比亞迪半日升1.7%收報251.2元，吉利跌1.17%報16.9元，理想汽車跌0.51%報116元，小鵬汽車跌1.79%報153.4元，廣汽(02238)跌1.26%報7.85元，長汽跌3.56%報19.48元。

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》林家亨詳盡分析，請按此

 

 


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