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【重拳監管】發改委新規出台，黃偉康:美團急跌反應過激

18/02/2022

　　受內地發改委消息出台影響，美團(03690）午後股價急瀉逾一成，並創年半低位，同時拖累恒指收跌近五百點，有專家認為，內地監管風暴再來令投資者杯弓蛇影，不過今日美團急跌反應過激。

 

（SHUTTERSTOCK圖片）

 

市場憂慮監管重臨



　　美團午後急跌超過一成七，最低見過182元逾一年半新低，主要因為發改委印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》的通知，引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準。


　　安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，市場踏入2022年以來憧憬針對科網股的監管風暴已過，但是次針對外賣平台的措施橫空出現，令早前市場已消化的監管因素重臨，政策風險激增，再加上一直困擾美團的騰訊減持風險，令市場馬上先沽為快避難。黃偉康指，雖然今次措施未必會令美團業績或營收馬上大跌，但會令市場憂慮未來會否有更多不利美團的政策出台，加重美團沽壓。



今次措施與之前反壟斷監管不同，更多因為經濟原因



　　黃偉康認為，今日美團急跌是有少許後反應過激，因以今日美團跌一成半來計，美團不會因為今次措施營收急跌一成半，但市場正是有這樣的擔憂。他覺得今次好有可能只是一次個別事件，因為今次措施與去年的監管措施性質不同，之前的措施涉及反壟斷，或是道德層面因素，涉及國家大方向政策，但今次措施如此看來旨在扶持疫情中生意受影響的食肆，是經濟因素居多，並非針對科網行業，故未必會預示之後會有更多科網監管政策出台。


　　雖然在今次措施中，中央政策在食肆行業和外賣平台中選擇了前者，但黃偉康指不能將之視為國家不重視科網股，因為主有可能內地政府權衡過後認為食肆倒閉的牽連更大，而且面對經濟衰退的抗壓力較外賣科網企業為細，所以暫時選擇犧牲美團，因認定其不會因此而倒閉。他指，近來內地政府都有支持科網舉措，如早前讚揚科技企業貢獻，以及人行放水等，都有促進經濟的意味。

 

編撰：經濟通市場組

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