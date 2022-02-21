【虛幣世界】烏俄隨時開戰，比特幣失守四萬美元關

烏俄局勢緊張，據美國情報部門消息指，俄羅斯已經決定入侵烏克蘭，美國國務卿布林肯在CNN的國情咨文談話節目中表示，目前導致戰爭的情況幾乎已經發生，所有的偽旗行動及正當防衛理由，都已經預備好。消息一出後，美國加密貨幣市場幾乎下挫，20大市值的加密貨幣中，除了Solana之外都無一倖免，其中比特幣失守四萬美元關口，以太幣進一步跌至2600美元位置。

(SHUTTERSTOCK圖片)



另外，OpenSea首席執行官Devin Finzer向外界表示，網站受到惡意攻擊，並有32位用戶的NFT出現被盜的情況，他認為有部份原因是受到欺詐網站的影響，目前公司正調查情況。



據經濟通據數顯示，比特幣現報38371.34(美元．下同)，跌0.04%(24小時比較．下同)；以太幣現報2628.79元，升0.26%；艾達幣報0.93元，升0.11%；瑞波幣報0.7809元，升0.52%。



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