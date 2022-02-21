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【陶觀天下】聯儲政策緊縮　俄烏危機迷離

21/02/2022

　　美國1月份消費者物價再次上漲，令通脹壓力在年初開始緩解的希望破滅。聯儲局主席鮑威爾表明，準備採取若干工具，確保高通脹不會變得根深柢固，同時不排除每次會議都加息的可能性。加息周期近在眼前，全球央行會否跟隨？俄烏局勢緊張，美國總統拜登早前發表講話，指俄羅斯「仍有很高可能」入侵烏克蘭，但俄羅斯宣稱軍演後就會撤軍。受到地緣政治事件刺激，全球金融市場再度跳水，美股還能一路高歌猛進嗎？新一集《陶觀天下》，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士，一一為您解讀。



　　由《經濟通》和瑞信合作推出的普通話節目－－【陶觀天下】已經上線。逢周日晚上7時，陶博會在經濟通Youtube頻道，與大家分享對全球財經的觀察和思考，亦會前瞻未來市場焦點，讓大家把握經濟走向及投資大勢，不容錯過。


 

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