【跌過龍？】美團兩日瀉逾15% 半日錄近11億淨掃貨有啟示！

恒指公司上周五（18日）收市後公布季檢結果，不過市場焦點卻落在美團(03690)身上，全因監管政策再現！內地14部委上日（20日）午後發布《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》，針對外賣等互聯網平台企業的新政曝光，美團正中要害，兩小時內瀉逾13%；相隔一個周末，美團今早（21日）低開半成報178元，創2020年7月以來的新低，幸好暫為日中低位，早市曾一度倒升逾3%。截至中午收市，美團錄得近11億元資金淨主動買入，規模是現貨主板市場上最大。低位獲買盤積極支持，是否反映美團被低估？

內地14部委將引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準。

（《開市Good Morning》截圖）





新政於王興生日殺美團一個措手不及



監管是去年的關鍵詞，「箭靶」ATM同期分別腰斬逾48%、19%及23%，市場理應對政策司空見慣，為何是次再殺美團一個措手不及？



要分析監管力度，可參考相關政策由多少部門聯合推出。《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》由14部委聯合發布，可見力度不容小覷。政策一共10頁，措施43項，當中並沒有點名任何企業。字眼上，「互聯網平台企業」僅出現了2次，「餐飲」出現18次，直接影響美團的內容僅3行字，包括「進一步下調餐飲業商戶服務標準，降低相關餐飲企業經營成本」以及「對疫情中高風險地區所在的縣級行政區域內的餐飲企業，給予階段性商戶服務費優惠」。



諷刺的是，相關政策在美團創辦人及行政總裁王興的43歲生日正日（18日）公布，美團正中要害，兩小時內瀉逾13%，全日滑近15%，埋單蒸發逾2000億元市值。



美團主要有三大業務，包括「餐飲外賣」、「到店、酒店及旅遊」以及「新業務」，前者為主要收入來源。截至2021年9月底止第三季業績，餐飲外賣收入265億元人民幣，佔總收入約54%，佣金收入佔餐飲外賣收入88%。不過，由於餐飲外賣經營利潤率只有3.3%，此業務的經營利潤不高，只有9億，並非美團最賺錢的業務；最賺錢的是到店、酒店及旅遊業務，上季貢獻38億經營利潤。兩者雙雙抵銷部分社區團購等新業務所帶來的虧損。



然而，美團去年回應中央要求，增加外賣騎手福利，開支增加，更落實整改。而社區團購業務至少短期仍是投資期，恐繼續燒錢。市場憂慮新政策下，美團遭左右夾攻，盈利表現更強差人意。

美團上季以「到店、酒店及旅遊」業務最賺錢，經營利潤38億人民幣。

（《開市Good Morning》截圖）



大行普遍認為市場對美團反應過度



時隔一個周末，雖然美團日中曾倒升，惟整體股價方向仍向下，反映市場仍未完全重拾信心。不過，大行看法普遍樂觀。



富瑞維持「買入」評級及目標價346元，看好美團在去年升級業務營運，以「零售＋科技」為中心，有強大的執行力。瑞銀直指市場反應過度，認為美團去年已明確調整服務及費用水平，料相關食品配送的服務費調整所帶來的影響較預期中少。不過，該行預測的支持位則低於日中低位，僅看170元左右。摩通更表明股價急跌製造買入機會，並預計下調商戶服務費對美團未來數季的盈利同收入不會造成顯著的影響。



光大證券國際財富管理策略師溫傑與後兩間大行的看法不謀而合。他今早在《開市Good Morning》坦言，市場反應超出他預期，認為目前政策細則欠奉，暫未能判斷對美團影響。他提醒，消息重啟投資者對監管政策的憂慮，加上新業務是否為未來的「黃金賽道」屬未知之數，建議投資者可於股價反彈到200元－220元便考慮減持或換馬。

美團及阿里巴巴旗下餓了麼去年5月啟動佣金改革。

（《開市Good Morning》截圖）



近11億淨掃美團 滬深北水淨托約8億貨

ATM中，阿里巴巴(09988)去年跑輸，然而排名於今年至今大洗牌。美團今年累瀉17%，接替阿里巴巴成為監管風暴下，最重傷的大型科網股。事實上，阿里巴巴同樣有「餓了麼」外賣平台，半日股價同樣向下。不過值得留意，阿里的業務分布較廣，與美團的業務較集中不盡相同。包括「餓了麼」收入的「本地生活服務」業務，只佔阿里上季總收入的5%，影響自然不及美團。



不過，截至半日收市，資金仍對美團投下信心一票。美團上午錄得近11億資金淨主動買入，佔成交金額比率過13%，而大戶主動買沽比率達62:38，反映大戶買家入市態度進取，同時亦較過去5個交易日平均的48:52明顯改善。至於被動買盤方面，資金主要來自北水。根據《經濟通HV2報價系統》，分別代表深圳同上海北水的券商，即中國創盈市場服務及中國投資信息淨被動買入最多的股份都是美團，規模分別有5.5億及2.5億元。

美團半日為現貨主板市場內最吸金個股，錄得近11億資金淨主動買入，佔成交金額13%。

（《經濟通HV2報價系統》》截圖）





經濟通通訊社記者 葉嘉兒

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