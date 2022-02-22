  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】加密貨幣進一步下挫，烏俄戰爭臨近

22/02/2022

　　俄羅斯總統普京發表電視講話指，他將會承認烏克蘭東部兩個親俄地區，並指親西方政府對俄羅斯構成威脅，令其進入烏克蘭邊境提供藉口，目前約有１５萬俄國軍隊已經接近烏克拉邊境，而美國拜登政府宣布對分離烏克蘭的地區進行處罰，令油價一度飆升至97美元。加密貨幣市場普遍下跌，比特幣進一步下跌至37000美元關口，以太幣亦失守2600美元。

 

（SHUTTERSTOCK圖片）


　　英國金融服務公司 Hargreaves Lansdown 的分析師表示，目前金融時常相當敏感，令投資者對市場的信心消散，目前俄國與西方關係再次惡化，情況難以估計。目前美國股市因紀念日而休息一天，而歐洲股市普遍下挫，市場預計亞洲股市今日同樣都會回調。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報37188.97(美元．下同)，升0.49%(24小時比較．下同)；以太幣現報2590.57元，升0.88%；艾達幣報0.8630元，升0.82%；瑞波幣報0.7106元，升1.25%。



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php


又或者去Down App:

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

171.300

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

111.400

異動股

01810

小米集團－Ｗ

15.620

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 33,821.81
    -257.37 (-0.755%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,326.60
    -22.27 (-0.512%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 13,426.29
    -121.78 (-0.899%)
精選預託證券 More
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌419.110
變動率︰-2.732%
較港股︰+0.22%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌85.457
變動率︰-2.871%
較港股︰+0.54%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌95.648
變動率︰-3.006%
較港股︰-0.00%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌444.301
變動率︰-3.638%
較港股︰-0.11%
精選中資美股 More
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌3.950
變動率︰-4.126%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌113.130
變動率︰-4.925%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌91.510
變動率︰-7.115%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌31.200
變動率︰-8.985%
精選美股 More
ABNB
Airbnb
按盤價(USD)︰跌164.625
變動率︰-5.875%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌176.480
變動率︰-6.703%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌46.370
變動率︰-6.738%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌61.190
變動率︰-7.805%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/02/2022 12:23 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：22/02/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 22/02/2022 12:23 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.300
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 111.400
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 15.620
  • 00175 吉利汽車
  • 15.640
  • 01600 天倫燃氣
  • 7.080
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 55.300
  • 目標︰$58.65
  • 01620 富盈環球集團
  • 0.160
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 119.900
  • 目標︰--
  • 00688 中國海外發展
  • 25.300
  • 目標︰$28.00
  • 02888 渣打集團
  • 59.600
  • 目標︰$62.12
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 444.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 111.400
  • 00005 滙豐控股
  • 56.450
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.300
  • 00388 香港交易所
  • 418.200
報章貼士
  • 06098 碧桂園服務
  • 50.550
  • 目標︰$60.00
  • 00853 微創醫療
  • 22.050
  • 目標︰$32.00
  • 00669 創科實業
  • 131.400
  • 目標︰$140.80
熱炒概念股
即時重點新聞

22/02/2022 16:50  《盤後部署》俄烏局勢不斷變化，恒指料下試23100點

22/02/2022 18:28  【新冠肺炎】林鄭:3月全民強檢須做三次，按出生年份分批預約

22/02/2022 18:21  【新冠肺炎】林鄭：晚市禁堂食等社交距離措施延至4月20日

22/02/2022 18:18  【新冠肺炎】全港中小學暑期提前至3、4月，校舍作檢測用途

22/02/2022 12:03  【匯控業績】匯控去年列帳基準稅前盈利升1.15倍，息18美仙

22/02/2022 18:09  【北水炒Ｄ乜】淨買入１６﹒５億人幣，買中移動沽騰訊

22/02/2022 08:36  【大行炒Ｄ乜】匯證升騰訊目標價至５８０元，維持美團買入

專題透視

新聞>香港要聞

【新冠肺炎】林鄭：3月全民強檢須做三次　按出生年份分批預約

新聞>大行報告

匯控季績遜預期　大行仍唱好　高盛最牛睇68元

新聞>中國故事

《神州經脈》中美高層對話　監管嚴打元宇宙　俄烏動盪震散A場
品味生活
生活

美女中醫．譚莉英

中招點算？歸納中醫臨床15要點應對！不建議飲薑水、洋葱水、吃必理痛？（附食療及按摩穴位）

智慧城市3.0．鄧淑明

估計香港認知障礙患者達10萬！人工智能如何偵測早期病患？

小薯茶水間

楚原逝世｜《卡拉屋企》白頭佬、《真情》歸齡高成集體回憶！楚原入屋電視劇角色、打機一幕成網路經典！
DIVA CHANNEL

古董投資秘笈．費吉

有國際龍頭拍賣行當推手，偽術也可以賣大錢？

識食Hea住瘦．曾欣欣

疫情下無新鮮蔬菜吃？冷藏蔬菜營養竟然最好？盒裝、罐頭蔬菜哪一種較健康？記著這4點！

Fashion

買衫可在家試身？本地品牌推7天在家先試身後付款計劃，延續可持續時尚！
健康好人生 Health Channel
疫苗通行證｜周四正式實行！邊度要用「疫苗通行證」？去商場餐廳，要嘟幾多次？何時要打齊三針？一文睇清表列範圍、安心出行新版本、注意點
在家抗疫做運動！減肥同時訓練核心肌群！2個進階版收腹運動，燒脂同時增強肌肉！
常吃香腸午餐肉容易水腫！7款高鉀蔬果可改善，牛油果有份！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/02/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2022 01:23
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/02/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
香港要聞22/02/2022
【新冠肺炎】林鄭：3月全民強檢須做三次　按出生年份分批預約
大行報告22/02/2022
匯控季績遜預期　大行仍唱好　高盛最牛睇68元
中國故事22/02/2022
《神州經脈》中美高層對話　監管嚴打元宇宙　俄烏動盪震散A場
財經熱話22/02/2022
俄烏局勢急轉直下恒指急挫　中資電訊股息優成避險佳選
FOCUS22/02/2022
【FOCUS】普京出牌待接招　資本市場先震散
大行報告22/02/2022
【大行炒D乜】匯證點睇QQ同美團？一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金