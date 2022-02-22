《午市前瞻》俄烏局勢升溫拖累恒指，專家指23400有強力承接

恒生指數半日收市報23456，跌713點或2.95%，主板成交801.08億元。恒生中國企業指數報8212，跌243點或2.88%。恒生科技指數報5165，跌161點或3.04%。





葉尚志：若美匯上97證環球資金避險



俄軍宣稱「維和」原因派軍進入烏東境內，環球股市受壓，恒指上午最多跌800點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，恒指於23400為重要支持位，該位為1月底時所造浪底。他指，恒指於25000前遇較大阻力後回調，預期恒指跌穿23400後會有較強承接力。未來走勢需留意北水會否維持淨流入港股，甚或淨流入進一步提高，將會加大對後市的支撐。



葉尚志不清楚未來俄烏進一步局勢發展，但指避險情緒可根據美匯指數略知一二。近期美匯重上96水平，若未來進一步上攀97，足證環球資金避險情緒高漲，建議密切留意美匯指數變化。

俄烏局勢緊張引致股市動盪之下，葉尚志建議可留意穩陣股中移動(00941)，目前55元水平可以買入，短線至第二季目標上望62元水平。

撰文：經濟通市場組

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