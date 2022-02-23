  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【虛幣世界】中韓等國監控遊戲幣，主要加密貨幣輕微上揚

23/02/2022

　　據外媒報道，中國及韓國等國將對遊戲幣（GameFi）市場進行嚴密監控，市場憂慮將對新興的區塊鏈遊戲市場打擊甚大。目前中韓兩國都對遊戲幣有一套相關的法則規管，但由於行內多隻遊戲都只是倚靠炒賣貨幣來帶熱市場，而遊戲本身並非太多玩家，分析猜測GameFi市場恐對金融市場造成打擊，因此或將收緊監管。

 

（SHUTTERSTOCK圖片）

　　主流幣方面，比特幣及以太幣輕微反彈，其中以太幣重返38000美元水平，以太幣亦企穩2600美元關口，OANDA 美洲高級市場分析師Edward Moya指，比特幣的價格在不久的將來可能會大幅波動，俄羅斯和烏克蘭的升級可能會使波動性升高，高低波動有機會達20%，由於地緣政治緊張局勢和美國中央更加鷹派的貨幣立場，使加密貨幣正接近被定價。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報38175.67(美元．下同)，跌0.14%(24小時比較．下同)；以太幣現報2632.22元，跌0.15%；艾達幣報0.8840元，跌0.45%；瑞波幣報0.7179元，跌0.42%。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:

http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php


又或者去Down App:

https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

176.600

異動股

06969

思摩爾國際

30.150

異動股

00005

滙豐控股

58.100

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 33,457.67
    -138.94 (-0.414%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,279.42
    -25.34 (-0.589%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 13,266.26
    -115.25 (-0.861%)
精選預託證券 More
00857 中國石油股份
按盤價(HKD)︰跌4.090
變動率︰-1.575%
較港股︰-0.73%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌11.708
變動率︰-1.961%
較港股︰-2.27%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌63.465
變動率︰-2.154%
較港股︰-1.07%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌29.510
變動率︰-3.713%
較港股︰-0.14%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升3.855
變動率︰+14.732%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升43.435
變動率︰+2.586%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌52.930
變動率︰-2.702%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌50.570
變動率︰-3.969%
精選美股 More
ZM
Zoom Video Communications
按盤價(USD)︰跌122.080
變動率︰-3.578%
CMCSA
康卡斯特
按盤價(USD)︰跌44.960
變動率︰-4.218%
ABNB
Airbnb
按盤價(USD)︰跌156.523
變動率︰-5.276%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌58.348
變動率︰-6.478%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/02/2022 11:26 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：23/02/2022 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 23/02/2022 11:26 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.600
  • 06969 思摩爾國際
  • 30.150
  • 00005 滙豐控股
  • 58.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 7.380
  • 09999 網易－Ｓ
  • 147.100
股份推介
  • 00317 中船防務
  • 7.050
  • 目標︰$9.22
  • 00941 中國移動
  • 54.900
  • 目標︰$58.65
  • 01620 富盈環球集團
  • 0.160
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 124.000
  • 目標︰--
  • 00688 中國海外發展
  • 25.100
  • 目標︰$28.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 445.000
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 112.400
  • 03690 美團－Ｗ
  • 176.600
  • 00005 滙豐控股
  • 58.100
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 7.380
報章貼士
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 112.400
  • 目標︰--
  • 01258 中國有色礦業
  • 3.860
  • 目標︰$4.45
  • 09633 農夫山泉
  • 48.700
  • 目標︰$50.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/02/2022 16:47  《盤後部署》匯控美團撐市，恒指企穩23500料已通過壓力測試

23/02/2022 15:13  【預算案】一文看清預算案重點，派萬元消費券逾540億支援抗疫

23/02/2022 13:59  【預算案】首置八成樓按上限增至千二萬，九成按揭上限升至千萬

23/02/2022 11:27  【預算案】陳茂波:派1萬元電子消費券4月先發五千，涉664億

23/02/2022 11:18  【預算案】陳茂波:寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元

23/02/2022 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒１億人幣，買美團沽中移動

23/02/2022 08:32  【大行炒Ｄ乜】恒生（１１）績後沽壓重，大摩續叫減持兼削目標價

專題透視

新聞>財經熱話

【預算迴響】中原工商舖：立法禁止業主追討欠租租戶　破壞合約精神

新聞>中國故事

《神州經脈》人行加碼放水　A場興奮成交返萬億　人幣創近四年高

新聞>財經熱話

【預算案】一文看清預算案重點　派萬元消費券逾540億支援抗疫
品味生活
生活

陳世味道

外賣新玩法！快速自煮懶人包！在家享用法國大餐：龍蝦湯、牛肋肉、大蝦意粉、Crêpe Suzette

小薯茶水間

楚原逝世｜《卡拉屋企》白頭佬、《真情》歸齡高成集體回憶！楚原入屋電視劇角色、打機一幕成網路經典！

命運占星台．占星師 Jupiter

職場上《 IT 狗》角色總有一個喺左近！12星座誰是吹水Kenneth？哪個是追夢葉念信？
DIVA CHANNEL

Fifty Shades of Love

「星座壞朋友」Admin登場！分析12星座戀愛觀，哪些星座最合拍？哪些星座專出渣女渣男？

Beauty

轉季護膚！抗疫在家養出嫩滑肌：Borghese補濕活水+黃金面膜、XOVĒ白松露眼唇護理系列

Gym Come True．2% Fitness Team

居家抗疫別忘做運動Keep Fit！用啞鈴負重更有感！兩個全身負重訓練動作推介！
健康好人生 Health Channel
在家抗疫做運動！減肥同時訓練核心肌群！2個進階版收腹運動，燒脂同時增強肌肉！
居家抗疫儲糧攻略！哪些蔬果牛奶最耐放？急凍肉類點揀唔打爆雪櫃？別忘了儲備「開心食物」！
【確診者住所名單 | 實用連結】康怡花園、凱滙、Monterey上榜 ！一文睇清14日內確診者居住大廈 / 強檢地點名單、疫苗及檢測預約連結（2月23日更新） 6
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/02/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2022 00:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/02/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
財經熱話23/02/2022
【預算迴響】中原工商舖：立法禁止業主追討欠租租戶　破壞合約精神
中國故事23/02/2022
《神州經脈》人行加碼放水　A場興奮成交返萬億　人幣創近四年高
財經熱話23/02/2022
【預算案】一文看清預算案重點　派萬元消費券逾540億支援抗疫
財經熱話23/02/2022
銀娛虧轉盈兼派特息股價造好　聯想未獲大行祝福績後下挫
財經熱話23/02/2022
【預算迴響】經絡：放寬高成數按揭上限　料促進換樓及樓市交投
FOCUS23/02/2022
【FOCUS】逆周期措施擴至1700億　基層卻難「貧者多助」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金