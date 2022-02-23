業績遜預期大行踩多腳 恒生曾再跌逾3% 疫情嚴峻中銀香港同受壓

恒生銀行(00011)昨日(22日)公布去年業績，純利按年跌16%，派息減少，遠遜市場預期，多家大行齊唱淡，其中大摩更予減持評級，目標價只看138.9元。恒生股價昨日已大跌一成，今日(23日)早段曾再跌逾3%低見144.2元。雖然大行普遍相信本港銀行淨利息收益率會隨歐美加息而有改善，惟現時疫情嚴峻，多家銀行的分行都因疫情而需要暫停服務，其中中銀香港(02388)或受近日關閉多家分行影響，今日股價明顯受壓，最多跌近半成。

(資料圖片)

純利按年跌16%股息少7.3% 淨利息收入減11%

恒生公布截至去年12月31日止全年業績，純利為139.6億元，按年跌16.3%。每股基本盈利6.93元，按年跌17.1%，派第四次中期股息1.8元，全年股息合共5.1元，較2020年同期5.5元低7.3%。營業溢利按年跌19.3%至162.31億元；而扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入淨額減少8%至331.82億元。非利息收入按年增長2%至93.6億元；雖然資產負債表有穩健增長，而賺取利息之平均資產亦上升2.7%，但淨利息收入仍然減少11%至238.22億元，反映利率環境帶來之不利影響。

對於恒生年內淨利息收入減少，財務總監梁永樂表示，市場預計今年美國加息機會甚大，但由於本港銀行體系總結餘處於偏高水平，市場流動性相對充裕，港息與美息的走勢上存在延後效應。恒生資產組合中七成是港元資產，只有不足兩成為美元資產，因此美息對該行的利息收入的直接影響較小，預料上半年淨利息收益率未必有太大增長。另恒生去年底總減值貸款按年增加82%至104.29億元，梁永樂解釋，原因之一為內地商業房地產行業的公司客戶最近出現流動資金緊絀的情況。

大摩：去年下半年業績顯著差於預期 予減持評級目標價138.9元



摩根士丹利發表研究報告指，恒生去年下半年業績顯著差於該行及市場預測，各方面的收入也較預期疲弱。去年下半年除稅後溢利按年下跌32%至51.85億元，分別較市場和大摩預期低35%和38%；淨利息收入符合大摩預期，但低於市場預測4%；而淨服務費收入按年跌10%至28.68億元，亦遜預期。而較高的預期信貸損失(ECL)主要受內地相關房地產行業客戶影響。恒生前景仍充滿不確定性，預期利率上升將有助緩解淨息差壓力，淨息差在加息周期初期將非常敏感，另由於持續投資科技層面，預計運營費用將增加，目標價由140.5元下調1.1%至138.9元，評級「減持」。

花旗亦指，恒生去年下半年淨利潤55億元，較上半年少36%，同比跌23%，較市場預期的低29%，也較該行預期低15%，相信主要由於受收入疲弱及信貸損失撥備增加的影響。第四次中期股息為每股1.8元，較預期的2.4元少。非利息收入與上半年持平，但較預期低4.5%。費用和其他收入分別較上半年少23%及40%，成為收入與預期不符的關鍵。此外，恒生2022財年的前景很可能因疫情而相對謹慎，維持「中性」評級，目標價180元。另從恒生受到內地商業房地產撥備所拖累，料中銀香港亦有相關業務下調預測的風險。





另瑞銀表示，恒生去年稅後盈利133億元按年跌17.1%，低於該行及市場同業預期各15%及18%，即去年下半年淨利潤按年下滑33%，主要受到撥備明顯上升及非利息收入疲弱所影響，而第四次中期股息低於市場原預期23%，並對其來自內房相關撥備較高令人意外，惟維持對其「買入」評級及目標價178元。富瑞則將恒生目標價由185元降至170元，不過維持「買入」評級，並料其股價在140元水平有支持。中金維持恒生「中性」評級，因應2021年業績大幅低於該行預期，目標價降5.4%至180.2元。







中金：疫情短期或衝擊銀行股 熊麗萍：若疫情受控恒生股價或可回穩

另一方面，香港近日新冠確診病例快速攀升，部分投資者擔心疫情反覆可能拖累香港銀行股的業績和股價表現。惟中金早前發表報告認為疫情短期或有衝擊，但因抗疫工作有序推進，中長期而言新一輪疫情對銀行經營影響不大，信貸需求和資產質量可以保持穩定。而加息仍是推動香港銀行業績改善和股價抬升的重要因素。基於2022年美聯儲五次加息的預期，預計中銀香港、恒生銀行、渣打集團(02888)、東亞銀行(00023)2022年息差分別提升7bps、10bps、5bps、5bps。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，恒生估值較貴，銀行環球業務在現時環境較受惠，如單靠香港兼遇上第五波疫情，各樣防疫限制延長至4月，料恒生今年第一季及第二季業績受直接衝擊，畢竟在家工作效率始終低得多。另過去恒生其中一個賣點是成本控制得好，今次業績就見成本增加，派息又減少，匯控(00005)雖無派季度息但有增加派息，派息是影響股價最重要原因，再加上之前股價與匯控齊齊上升，故調整較深正常，短期要看疫情能否受控，若受控股價或可回穩，但現要先看能否守穩140元。





恒生昨天急挫一成，今天先跌後回穩，半日收市升0.738%報150.1元，中銀香港則跌3.28%報29.5元，而公布業績後獲大行唱好的匯控半日升3.01%報58.15元，連日於倫敦回購股份的渣打亦升3.23%報60.8元，另東亞銀行升0.15%報13.5元，大新銀行(02356)升0.27%報7.44元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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