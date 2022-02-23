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【銅鋁走高】俄烏局勢升溫　資金轉追資源股？銅、鋁股如何部署？

23/02/2022

　　本港今早（23日）聚焦2022－23年度《財政預算案》，不過環球經濟仍然睇實俄烏局勢。美股假後復市即交出超過百分之一跌幅，創近一個月低位，港股昨日（22日）挫逾650點後今日喘定，半日錄得162點升幅。地緣政治不明朗下，資源股，尤其銅及鋁股悄悄跑出，中國宏橋(01378)及江西銅(00358)年初至今分別錄得31%和15%升幅。資源股目前上車會太遲嗎？

 

資源股建議短線部署

　　金屬資源股年初至今表現亮麗，根據《經濟通HV2報價系統》的行業綜觀，「一般金屬及礦石」五天累計升幅為33個行業中排名第三，五天資金流向亦同為季軍，僅次「醫療保健」及「地產」板塊。


　　資源股當中鋁業股行得更快。憂慮俄羅斯供應受阻。倫敦期鋁曾升3.1%至每噸3380美元，直撲新高。不計對俄烏衝突敏感的俄鋁(00486)，中國宏橋及中國鋁業(02600)年初至今分別升31%及23%。


　　駿達資產管理投資策略總監熊麗萍今早在本網節目《開市Good Morning》表示，俄鋁短線不明朗導致中國宏橋及中國鋁業股價上升，單看行業基本面未見持續利好消息，建議策略部署以短線為主。

 

金屬資源股年初至今表現亮麗，中國宏橋(01378)及

中國鋁業(02600)累升32%及23%。


江西銅突破15元可吼

　　瑞銀發表報告，預測全年銅需求仍將有3%的健康增長。由於受到全球汽車業、再生能源及中國基建發展的支持，預期未來一至兩年銅供應增速將會超過需求。另一方面，報告提醒投資者應小心銅需求受累內房地產板塊收縮。


　　事實上，上海期貨交易所追踪的倉庫中持有的銅價飆升28%，江西銅年初至今錄得15%升幅。熊麗萍認為，目前銅價已反映市場預期，她提醒，銅價主要受工業因素影響，對房地產發展敏感度相對低，部署時除了留意供應問題、期貨市場，亦可留意加息步伐對環球經濟的影響。


　　至於江西銅打算加強發展銅箔業務，計劃分拆子公司江銅銅箔上市，熊麗萍認為目前未確認上市交易所，市場難以評估利好作用，料短期未能刺激股價，目前判斷14元見支持，建議突破月內高位約15元才考慮作部署。

 

瑞銀發表報告，預測全年對銅需求仍將有3%的健康增長。


經濟通通訊社記者 葉嘉兒

 

 重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 

 

 

 

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