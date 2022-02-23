【預算迴響】經絡：放寬高成數按揭上限 料促進換樓及樓市交投

財政司司長陳茂波宣布將修訂按揭保險計劃，可申請最高八成按揭貸款的樓價上限將由1000萬元提升至1200萬元，首置人士可申請最高九成按揭貸款的樓價上限則由現時800萬元提升至1000萬元，有關措施即日生效。

陳茂波宣布將修訂按揭保險計劃，放寬樓價上限措施即日生效



放寬高成數按揭樓價上限 激活換樓市場及增加交投



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，自2019年10月的《施政報告》中放寬首置人士按揭保險計劃的樓價上限，可承造最高九成按揭貸款由樓價上限400萬元增至800萬元；承造最高八成按揭貸款由樓價上限600萬元增至1000萬元。事隔超過兩年，市場反應非常正面，即使當年放寬後不久遇上疫情襲港，樓市亦未見受到打擊。事實上，根據香港按揭證券公司資料顯示，去年全年新取用按揭保險金額突破千億為1325.58億元，宗數達到23846宗，宗數及金額均從有記錄以來的年度新高，反映買家對高成數按揭有一定需求。



他認為，政府是次因應時機而再次進一步放寬高成數按揭的樓價上限，可激活換樓市場及增加市場交投，令市場的供求及交投達至更平衡的狀態，對樓市屬正面支持，相信未來按揭保險數字將再進一步攀升。



以一千萬單位為例 首期開支減少50%



以1000萬元單位為例子，原先的按揭成數最高為8成，即首期需要200萬元，而放寬按揭成數至9成，首期減少至100萬元，減少100萬元或50%的首期開支。另以1200萬元單位為例子，原先的按揭成數最高只有5成，即首期需要600萬元，而放寬按揭成數至八成，首期減少至240萬元，即減少360萬元或60%的首期開支。此外，若以1500萬元單位為例子，原先的按揭成數最高只有5成，即首期需要750萬元，而放寬按揭成數後最高按揭額為960萬元，按揭成數增至64%，首期為540萬元，即減少210萬元或28%的首期開支。

撰文：經濟通採訪組

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