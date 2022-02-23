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【預算案】一文看清預算案重點　派萬元消費券逾540億支援抗疫

23/02/2022

　　財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，重點在於全力抗疫，為市民和中小企紓困；支持經濟；以及投資未來，預算案逆周期措施總承擔額逾1700億元，連同基建和其他開支的增加，估計可為經濟提供約3個百分點的提振作用，當局並預留540億元支援抗疫。

 

 

紓解民困

 

一、向合資格成年人發放1萬元消費券，分兩期發行
二、寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元
三、寬減住宅物業差餉，首兩季每戶每季上限1500元，其後兩季每季上限1000元
四、為每個住宅用戶提供1000元電費補貼，涉28億元開支，逾280萬住宅用戶受惠
五、設立住宅租金開支扣稅額，上限10萬元
六、綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，發放額外半個月金額
七、為DSE考生代繳考試費，涉開支1.49億元
八、交通補貼門檻，5-10月降至200元。補貼金額上限500元
九、「百分百擔保個人特惠貸款計劃」延長一年至明年4月底。最高貸款額上限提升至10萬元

 

 


支援企業


一、寬減利得稅上限為1萬元，涉資664億元
二、立法禁業主追討指定行業租戶租金，最多六個月
三、延長「百分百擔保特惠貸款」至明年6月底，每家企業最高貸款額由18個月僱員薪金及租金的總和提高至27個月，上限由600萬元增加至900萬元
四、「預先批核還息不還本計劃」延長至10月底
五、寬減第四季度非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5000元為上限，其後兩季以每戶每季2000元為上限。

 

 

 


 

金融服務


一、港交所正檢視主板上市規則，研究修訂上市條件
二、將與內地商討容許「港股通」南向交易以人民幣計價，探討優化「粵港澳大灣區跨境理財通」措施
三、發行不少於150億元的通脹掛勾債券（即iBond）和不少於350億元的銀色債券，繼續發行零售綠債，金額不少於100億元，繼續發行總值約45億美元等值的綠色債券
四、發行4.5億美元基建融資證券化產品
五、擬寬免市場莊家股票印花稅，提高人民幣計價股票流通量
六、ETF互聯互通可望盡快落實
七、「未來基金」對「香港增長組合」分配增100億
八、成立「數字化經濟發展委員會」，加速數字化經濟進程　

 


土地／房屋供應


一、已覓得350公頃土地，興建約33萬個公營房屋單位，可滿足未來10年需求　
二、本年度用地整體供應估計可興建約2萬個單位，比供應目標高出約7000個單位。預計全年的潛在土地供應可興建約1.8萬個單位。　
三、未來5年私人住宅單位每年平均落成量超過1.9萬個。未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應量9.8萬伙，為近年新高
四、已覓得足夠土地提供超過1.7萬個過渡性房屋單位

 

 

其他經濟措施


一、撥款66億元，創造約3萬個有時限職位
二、修訂按揭保險計劃，申請樓價上限升至1200萬
三、落實住宅物業差餉寬減建議，引入累進差餉制度
四、預留12.6億支援及發展旅遊業，當中6億元設立「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」
五、目標今年底推出「商業數據通」計劃

 


政府財政


一、修訂2021／22年度盈餘為189億元
二、財政儲備在2022年3月31日預計為9467億元
三、預期財政儲備在本屆政府屆滿時維持約9400億元，並於中期預測的5年期間逐步重回1萬億元以上，相當於16個月政府開支
四、下一財政年度總收入預計為7159億元，經常開支預算中，教育、社會福利和衞生共佔58%，即4671億元
五、維持公務員編制零增長目標
六、不會推行進一步的政府部門削減開支計劃

 

撰文：經濟通採訪組　整理：羅駿豪

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