【虛幣世界】烏克蘭進入緊急狀態，比特幣先升後回

隔晚加密貨幣表現先升後回，早段時間比特幣曾升近三萬九美元關口，隨後烏克蘭宣布進入緊急狀態，並呼籲居住於俄羅斯的公民盡快離開，而美國情報部門指烏俄戰爭隨時爆發，比特幣立即跌穿37000美元關口，以太幣亦失守2600美元位置；不過其他山寨幣則企穩或反彈，其中Luna升約10%。

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資產管理公司戰略基金董事總經理馬克·洛普雷斯蒂 (Marc Lopresti)認為，過去24小時山寨幣正迎來春天，他預計山寨幣持續強勢，特別看好涉及元宇宙相關的幣種。



據經濟通據數顯示，比特幣現報36784.18(美元．下同)，跌1.25%(24小時比較．下同)；以太幣現報2564.37元，跌0.59%；艾達幣報0.8580元，跌0.92%；瑞波幣報0.6936元，跌0.45%。(ul)



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