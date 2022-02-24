  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《午市前瞻》俄烏開打，專家指恒指最多跌至22700

24/02/2022

　　恒生指數半日收市報22925，跌734點或3.11%，主板成交872.36億元。恒生中國企業指數報8033，跌284點或3.42%。恒生科技指數報5074，跌224點或4.25%。

 

(SHUTTERSTOCK圖片)



黃偉康：監管風再現較影響港股



　　港股轉弱，跌穿23500重要支持位，更一度跌近800點。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，港股的確有轉弱跡象，認為主要原因來自內地監管風悄悄再臨，最新內地政府要求網約車平台公開計價規則，種種因素令市場認為監管重臨。他指出，目前港股失守重要支持位，短期縱有超賣技術性反彈，仍大機會下試更低水平至今趟升浪的起步位22700。



港美市場已逐步消化俄烏開打消息，港股22700有支持

　　美國國務卿布林肯接受訪問時，驚爆俄羅斯最快有可能於本港時間下午一時前全面進軍烏克蘭，但黃偉康認為未必真的會有大規模戰事，指市場最擔心開戰引發原油及天然氣價格波動，而過去幾日美股方面的回調已反映俄烏開戰的影響，指市場己逐步消化消息。即使開戰消息對股市有影響，他認為極其量也只會跌至22700。
　　黃偉康提到，近幾日A股跌幅不大，只要A股跌幅不大，港股也有一定程度支持。近期監管風有重臨跡象，建議投資者應該先避一避科網股。另外提到，因應內地政府多項措施促進樓市及經濟發展，可以留意一下內銀股及內險股，在股市波動期間較有保障。(hc)

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

104.900

異動股

03690

美團－Ｗ

170.200

異動股

01024

快手－Ｗ

86.500

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 104.900
  • 03690 美團－Ｗ
  • 170.200
  • 01024 快手－Ｗ
  • 86.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 6.520
  • 00388 香港交易所
  • 394.600
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 46.650
  • 目標︰$54.30
  • 00317 中船防務
  • 7.170
  • 目標︰$9.22
  • 00941 中國移動
  • 54.000
  • 目標︰$58.65
  • 01620 富盈環球集團
  • 0.158
  • 目標︰--
  • 02378 保誠
  • 118.100
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 104.900
  • 00700 騰訊控股
  • 427.800
  • 00388 香港交易所
  • 394.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 6.520
  • 00005 滙豐控股
  • 56.150
報章貼士
  • 09922 九毛九
  • 17.840
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 46.650
  • 目標︰$54.30
  • 00992 聯想集團
  • 8.640
  • 目標︰$9.60
熱炒概念股
即時重點新聞

24/02/2022 15:22  俄烏戰爭現傷死報告，恒指跌幅擴大至847點報22812

24/02/2022 12:30  港交所(388)去年賺125億升9%，第二次中期息4.18元

24/02/2022 12:11  東亞銀行(0023)去年盈利升46%至53億元，息增至35仙

24/02/2022 12:36  【俄烏開戰】俄軍兩棲攻擊黑海敖德薩港，控制烏海軍所有水面艦隻

24/02/2022 12:01  【俄烏開戰】普京對烏克蘭宣戰，警告美歐勿干涉俄軍行動

24/02/2022 17:53  【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒７億人幣，買騰訊沽建行

24/02/2022 08:36  【大行炒Ｄ乜】高盛上調聯想至１０﹒６６元，瑞信評銀娛跑贏大市

專題透視

新聞>財經熱話

【俄烏開戰】郭思治：此時入市中線部署　首選中移動（有片）

新聞>中國故事

《神州經脈》監管屢出口術慾穩定煤價　東歐戰火延燒A場交投急增

新聞>財經熱話

《盤後部署》俄烏兩國正式開戰　港股料明天下試22500點水平
品味生活
生活

健康大晒

居家抗疫儲糧攻略！哪些蔬果牛奶最耐放？急凍肉類點揀唔打爆雪櫃？別忘了儲備「開心食物」！

健康大晒

連花清瘟膠囊 | 衛生署檢2款未經註冊連花清瘟膠囊！消委會籲停用！買中成藥要留意邊啲編號？

鬆一鬆．通通

【心理測驗】人生財富命中註定？測驗你到底能有幾桶金！
DIVA CHANNEL

Fifty Shades of Love

讓這天過得幸福又有意義！給單身女子的4個情人節提案

Fifty Shades of Love

「星座壞朋友」Admin登場！分析12星座戀愛觀，哪些星座最合拍？哪些星座專出渣女渣男？

尋寶人．Wayne Hui

由《Sex and the City》Carrie帶起的首飾潮流！頸鏈疊戴、黑鑽石戒指，你喜歡哪款？
健康好人生 Health Channel
在家抗疫做運動！減肥同時訓練核心肌群！2個進階版收腹運動，燒脂同時增強肌肉！
春日寒流突襲，勿忘給有需要的人送暖！自家製啖啖暖心素碗仔翅
居家抗疫儲糧！部分罐頭營養好過新鮮食物？營養師推介呢3種罐頭魚
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/02/2022 19:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/02/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
財經熱話24/02/2022
【俄烏開戰】郭思治：此時入市中線部署　首選中移動（有片）
中國故事24/02/2022
《神州經脈》監管屢出口術慾穩定煤價　東歐戰火延燒A場交投急增
財經熱話24/02/2022
《盤後部署》俄烏兩國正式開戰　港股料明天下試22500點水平
財經熱話24/02/2022
【俄烏開戰】油價急升突破100美元　中石油中海油逆市造好
財經熱話24/02/2022
【業績前瞻】阿里半日插逾6%創新低　業績難沖喜股價？
FOCUS24/02/2022
【FOCUS】普京啟戰爭潘朵拉　大宗商品集體狂歡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金