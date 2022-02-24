《午市前瞻》俄烏開打，專家指恒指最多跌至22700

恒生指數半日收市報22925，跌734點或3.11%，主板成交872.36億元。恒生中國企業指數報8033，跌284點或3.42%。恒生科技指數報5074，跌224點或4.25%。

(SHUTTERSTOCK圖片)





黃偉康：監管風再現較影響港股





港股轉弱，跌穿23500重要支持位，更一度跌近800點。安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，港股的確有轉弱跡象，認為主要原因來自內地監管風悄悄再臨，最新內地政府要求網約車平台公開計價規則，種種因素令市場認為監管重臨。他指出，目前港股失守重要支持位，短期縱有超賣技術性反彈，仍大機會下試更低水平至今趟升浪的起步位22700。





港美市場已逐步消化俄烏開打消息，港股22700有支持



美國國務卿布林肯接受訪問時，驚爆俄羅斯最快有可能於本港時間下午一時前全面進軍烏克蘭，但黃偉康認為未必真的會有大規模戰事，指市場最擔心開戰引發原油及天然氣價格波動，而過去幾日美股方面的回調已反映俄烏開戰的影響，指市場己逐步消化消息。即使開戰消息對股市有影響，他認為極其量也只會跌至22700。

黃偉康提到，近幾日A股跌幅不大，只要A股跌幅不大，港股也有一定程度支持。近期監管風有重臨跡象，建議投資者應該先避一避科網股。另外提到，因應內地政府多項措施促進樓市及經濟發展，可以留意一下內銀股及內險股，在股市波動期間較有保障。(hc)

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