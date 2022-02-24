【賣地計劃】黃偉綸：下年度推13幅地涉8250伙 下季推兩幅

發展局公布新一輪賣地計劃。發展局局長黃偉綸表示，2022／23年度第一季將推出兩幅住宅地皮招標出售，包括灣仔皇后大道東第269號及醫院道用地，涉及270伙，若連同港鐵項目、市區重建局及私人發展和重建，下一季預料合共提供2070個單位。

（Stephanie攝）



他表示，鐵路物業發展項目，即東涌配電站，涉及約1600個單位；而市建局西營盤崇慶里／桂香街項目則涉及約165個單位；私人及發展項目涉及約35個單位。



下年度推13幅地 涉及8250個單位



他表示，2022－23年度將推出13幅住宅用地，涉及8250個單位；另推出4個商業用地，涉及最大總樓面面積29.68萬平方米。



住宅用地方面，港島區涉4幅地皮，包括赤柱環角道、堅尼地城西寧街及域多利道、醫院道、灣仔皇后大道東第269號用地；九龍區方面，兩幅地皮分別為啟德地盤2A2，2A3、啟德地盤2A4，2A5（B），2A10；新界則涉及最多地皮，佔逾一半，分別為大嶼山長沙東涌道、大嶼山長沙海沙徑、屯門第48區青山公路掃管笏段、沙田顯和里、荃灣油柑頭、荃灣寶豐路、葵涌荔崗街地皮。



黃偉綸預期，第一季度私人房屋土地供應共可提供約2070個單位，全年供應1.29萬伙。另外，2022-24至2031-32年度的十年間，料房屋供應達43萬伙，公私營房屋比例維持「七三比」，當中私人房屋土地供應目標為1.29萬伙。

針對納米樓 明起換地及修訂地契申請限最低單位面積

黃偉綸表示，最低單位面積要求將推展要求至所有政府賣地項目、鐵路物業發展項目、市區重建局項目，以及其他私人住宅發展的換地和修訂地契的申請。



他表示，換地和修訂地契的申請而言，最低單位面積要求適用於由周五（25日）起接獲的新申請，除非有關發展已取得城規會的規劃許可。



推地不會考慮短期經濟波動



黃偉綸表示，政府推地不會考慮短期經濟波動，會持續推出地皮，因為當商業地皮成功推出，真正樓面供應不會即時出現，地價收入並不是唯一考慮因素。



他指出，不會估計未來幾年的經濟狀態，但認為若現時不推出商業地，將來會無時間追回機會。他又指，從不排除地皮會有流標風險，但認為如地皮吸引就會有發展商入標。



另外，他表示，本港存在物業需求，如因經濟環境不佳而大幅減少土地推出，對本港經濟有很大影響。

撰文：經濟通採訪組

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