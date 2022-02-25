英加碼制裁凍結俄銀行資產 匯控渣打縱回購不斷仍受累急跌

俄羅斯昨日(24日)正式入侵烏克蘭，歐美國家對俄羅斯的制裁隨即加碼，其中英國新增十項制裁措施，包括凍結所有俄羅斯主要銀行資產，歐洲銀行股昨日大跌，拖累港股兩大國際銀行股匯控(00005)及渣打(02888)急跌，兩間銀行縱在近日公布業績後宣布加碼回購股份，並獲部分大行上調目標價，亦難逃一跌。

(資料圖片)

凍結所有俄主要銀行資產 或關閉俄對SWIFT支付系統連接



當地時間昨日下午，英國首相約翰遜在下議院宣布將對俄羅斯實施新一輪「前所未見」、「最大和最嚴厲」的制裁措施，除了周一(21日)英國政府確認的制裁措施外，還將採取另外十項制裁措施，其中包括對所有俄羅斯主要銀行實施資產凍結，立即凍結資產總額為1540億英鎊的俄羅斯外貿銀行，3月1日將立法禁止所有俄羅斯公司在英國市場融資，又考慮引入限制俄羅斯國民在英國銀行帳戶存款金額的立法，並擬與G7和北約盟國合作，關閉俄羅斯對環球銀行金融電信協會支付系統(SWIFT)連接。英國政府周一宣布的第一輪制裁措施已凍結5家俄羅斯銀行和3名俄羅斯億萬富翁資產。昨日歐洲銀行股出現大跌，歐洲銀行股指數收盤下跌8.1%。



美國亦展開新一輪制裁，對象包括凍結俄羅斯國有開發銀行(VEB)及俄羅斯工業通訊銀行(PSB)交易，並對俄羅斯主權債務實施全面制裁。美國總統拜登表示，美國已經切斷俄羅斯政府與西方融資的聯繫，俄羅斯不能再從西方籌集資金和在歐美市場進行借貸交易。

匯控回購多10億美元股份 渣打斥最多7.5億美元回購



另一方面，匯控早於去年10月展開回購計劃，至今年4月20日止，回購總額不多於20億美元，至今合共回購近1.62億股，日前公布年度業績時，又再提出進一步回購最多10億美元股份，於現時最高達20億美元的回購完成後展開。匯控公布，昨日再於倫敦證券交易所通過摩根士丹利購入約528.41萬股，總值約2766.86萬英鎊(約2.9億港元)。

渣打日前公布業績時亦宣布計劃斥資最多7.5億美元回購股份，隨即連日進行回購，昨日就再通過美林國際在倫敦回購約253.5萬股，總值約1343萬英鎊(約1.4億港元)，連續四日回購股份總計約908.7萬股。

瑞銀：美對俄制裁對中港銀行影響有限 除非中國介入

另外，瑞銀發表研究報告指，俄羅斯與烏克蘭不斷升級的緊張局勢中，美國政府周二(22日)宣布對俄羅斯國有開發銀行(VEB)及俄羅斯軍事銀行(PSB)實施制裁，並全面限制俄羅斯的主權債務，切斷其與西方的融資渠道。不過，對於中國及香港銀行而言，他們於俄羅斯的直接業務風險敞口較小，故相信受制裁直接影響有限。此外，瑞銀引述研究中美關係的專家指，除非中國積極介入俄烏問題，並表態支持俄羅斯，否則美國對中港銀行實施金融制裁的可能性很低，相信中港銀行短期內或具防守性。

另匯控及渣打在發布業績後不乏大行上調目標價，其中摩通近日就發表研究報告，維持匯控增持評級，目標價由68元上調至71元，並因應匯控去年第四季業績表現，上調其2023至24年每股盈利預測2%及1%，主要受到收入稍為提高推動，另由於預測包括未來美國息率走勢，同時將匯控今年每股盈測調升9%，主要推動力為淨利率收入提高。而高盛則表示，渣打在早前業績報告中表示，力求在2024年或之前令有形股東權益回報達到10%，對渣打達標能力有信心，將其目標價由68元上調至73元，評級買入。

匯控今日低開3.47%報54.2元，最多跌5.25%低見53.2元，半日跌3.12%收報54.4元，連跌兩日，累計跌幅6.37%，成交16.06億元。渣打低開4.01%報55元，最多跌4.89%低見54.5元，半日跌3.49%收報55.3元，同樣連跌兩日，累計跌幅9.64%，成交5282.5萬元。另中銀香港(02388)亦跌2.07%報28.35元，恒生(00011)則跌0.66%報149.6元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉



重溫《開市Good Morning》溫鋼城詳盡分析，請按此



其他匯控及渣打相關新聞：

《異動股》英國加強制裁俄羅斯，匯控跌逾３％，渣打跌逾４％

《港股評論》俄烏局勢擾動金融市場，銀娛扭虧為盈值關注

渣打（０２８８８）倫敦續回購２５３﹒５萬股，總值１﹒４億元



【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動