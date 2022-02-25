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《嚟緊炒D乜》Meta VR眼鏡稱霸，舜宇鏡頭需求有多無少！

25/02/2022

      元宇宙主題近年空降資本市場，雖然美國成交暢旺，元宇宙概念股落鑊炒起，但觀乎香港市場仍對元宇宙概念相對模糊。


　　元宇宙可以簡而言之「活在虛擬世界之中」，但如何吃喝玩樂在元宇宙好像仍屬科幻片題材。但實際一點說，先不論如何在想像無邊的元宇宙和實際狹窄的空間之間放任奔跑，可以試想像我們安坐櫈上，戴上VR眼鏡後，配合手中的控制器，我們便好像坐上一架元宇宙中的「懸浮輪椅」，用手動一動控制器的方向鍵，我們的視覺便能真正暢遊元宇宙城市，前後左右任意移動，可以前往戲院看場戲，可以到音樂廳聽場音樂會，又或者在大街上遊蕩。雖然目前VR實境主要仍流於視覺及聽覺，但隨著科技發展，相信未來觸覺、嗅覺，甚至味覺都可以接通元宇宙。

 

Meta大熱VR眼鏡鏡頭出自舜宇

　
　　回歸現實，即使目前VR眼鏡只能滿足視聽享受，但高度追求臨場感覺的遊戲業已能充分利用VR技術。調查機構Omdia預計到2026年，VR市場規模會達到160億美元，比2021年增加1.48倍，消費者將合共花費75億美元在VR內容之上，當中有87%皆為遊戲內容。


　　另一間調查機構TrendForce都估計，2022年全球的VR及AR裝置的出貨量會達到1202萬部，其中Facebook母公司Meta旗下的Oculus及微軟旗下HoloLens將會繼續保持領先優勢。而當中Oculus大賣的Oculus Quest2 VR眼鏡的鏡頭就是舜宇(02382)的出品。但再看2021年舜宇業績，都無一項寫明VR眼鏡鏡頭的銷售收入，原來舜宇將這一項低調地只歸類為「其他鏡頭」，無特別分開列出，所以就較不為人注意。


　　去年10月Facebook高調宣布改名「Meta」，表明大舉發展元宇宙(Metaverse)的意向。即使Meta去年全年業績未如市場預期，引發股價大跌，但都無阻Oculus Quest2成為目前世界上銷量最高的VR眼鏡，高通就曾經預期Quest2銷量有可能達到1000萬部。

 

(舜宇網頁截圖)

 

元宇宙硬件配套政策風險較細


　　反觀中國市場目前元宇宙的發展未算蓬勃，仍然屬比較初步階段，早前較大型的元宇宙相關項目就是百度(09888)於自家「希壤」之內舉行的元宇宙大會。其實中國企業有財力亦有技術發展元宇宙，但最大暗湧就是未知中央政策的取態，可以發展至何等程度，甚至有何監管政策，一切仍存有許多未知數。但中國身為製造大國，以舜宇製造VR眼鏡鏡頭參與元宇宙的發展熱度，相信所受的政策風險相對較細。


　　未來Meta全力發展元宇宙，相信亦會著力提升OculusVR眼鏡系列的銷量，對舜宇出產的鏡頭需求有望進一步上升。現時舜宇位於重要支持位182至184元，看好Oculus Quest2銷量增長不妨於現水平買入，目標先看217元，跌穿一百周線177元水平便要先行離場。

 

舜宇今日(25日)升1.3%收報186.6元。(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：王嘉恒

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