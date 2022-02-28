阿里績差大行紛降目標價股價創新低 京東增持達達最多升逾2%

內地電商巨頭阿里巴巴(09988)近日公布去年第三季業績，季內收入按年只升約10%，略遜市場預期，增速較去年第二季的29%放緩，創2014年赴美上市以來最低增速，反映監管對科企的衝擊。 競爭對手京東集團(09618)則斥5.46億美元增持內地配送平台達達股權至逾五成。兩股今日(28日)股價表現高下立見，阿里績後遭多間大行降目標價，半日跌逾3%再創上市新低，京東最多升逾2%，半日收市則微跌。

(資料圖片)

純利跌74%收入升約一成 阿里雲收入增20%

阿里公布，截至去年12月31日止第三季度純利204.29億元(人民幣．下同)，同比跌約74.28%；收入2426億元，升9.7%。純利受商譽減值251億元，銷售和市場費用升至367億元，加上利息收入和投資淨收益降約217億元至約184億元所拖累，而非公認會計準則淨利潤為446.24億元，同比下降25%。另截至去年12月31日止9個月純利709.37億元，同比跌約54.47%，收入6490億元，升逾22%。

董事會主席兼首席執行官張勇表示，集團的全球年度活躍購買用戶(AAC)達到了12.8億，比前一個季度末淨增長了4300萬，已經基本覆蓋中國絕大部分有消費能力的用戶，未來的重點已經從用戶的增長，轉變為用戶的留存和ARPU值(平均每月每戶收入)的增長。另淘特和淘菜菜這兩個新業務在中國零售市場中的獨特價值正在逐步體現，淘特的AAC達到了2.8億，淨增3900萬，支付訂單同比增長超過100%，未來會更注重其增長質量，預計未來幾個季度虧損會逐步收窄。而阿里雲的收入增速同比為20%。金融和電訊行業需求增長強勁，部分抵銷了互聯網行業客戶需求放緩的影響。



大和：業績令人失望目標價降至155元 瑞銀：目標價降至146元



大和發表研究報告稱，維持阿里買入評級，目標價由160港元降3.1%至155港元，以反映遜預期的核心電商利潤。阿里主要分部收入及利潤率均不及預期，業績令人失望。儘管已預期阿里客戶管理收入未來2至3個季度前景疲軟，但仍對雲業務的放緩感到失望，預計新業務需要數年時間才會有成果。此外，即使任何針對Lazada、盒馬鮮生、菜鳥及雲業務的分拆或引入新投資的計劃可釋放股東價值，但相關業務收入增長放緩將損害估值。不過，市場過度沽售阿里，目前估值吸引。

瑞銀雖亦維持阿里買入評級，但目標價由161港元降9.3%至146港元，看好其長期的風險回報，認為投資者需要有耐心等待。瑞銀調低其2023財年的收入預測1.3%，但上調經調整息稅前利潤預測12.1%，以反映更好的成本控制。預期新業務虧損有望於未來幾個季度有所收窄，主因目前的投資周期即將結束，利潤率跌幅將會放緩，加上最近幾季因疫情限制和監管所帶來的影響在未來幾個季度預計會紓緩。

中金：今季收入或繼續承壓 大摩：零售商業客戶管理疲弱

另中金指阿里第三財季核心電商收入按年下降1%，市場環境疲軟導致線上商品交易總額(GMV)僅錄個位數按年成長，同時受累電商競爭加劇，針對商家補貼增加等。由於巨集觀逆風和新業務盈利能力有限，阿里第四財季(即1至3月)收入可能繼續承壓，目標價由181港元降至161港元，維持跑贏大市評級。

摩根士丹利則指，受宏觀因素和行業競爭拖累，阿里在下半財年的零售商業客戶管理(CMR)保持疲弱，並遜於該行預估。隨著淘菜菜和淘特的規模不斷擴大，預計其盈利能力將在今年逐步改善。大摩維持阿里美股「增持」評級，但目標價由165美元調低約12%至145美元。展望第四財季，儘管面對消費疲弱、疫情影響和激烈的行業競爭，仍預計GMV將按年增長1%，惟料第四財季CMR將按年跌3%。另高盛和德銀雖維持買入評級，但目標價分別由192及186港元降至180及175港元。



惟瑞信指，阿里收入符合該行預期。如果未來幾個季度虧損收窄且盈利觸底，預料市場將重新關注其不高的5.5倍核心市盈率和強勁的現金流。而雲業務收入增長20%令人失望，但隨著失去部分主要客戶的影響消退，下個季度應該會重新調整。考慮到新業務虧損收窄，將目標價由170港元輕微上調至173港元，維持優於大市評級。

京東5.46億美元增持內地配送平台達達股權至52%



另一方面，京東公布，將以5.46億美元(約42.6億港元)現金及若干戰略資源作為對價，獲得納斯達克上市的Dada Nexus Limited(達達)股份，經計及現有股權，京東將持有達達約52%股權，並預計將達達的財務業績併入其合併財務報表中，而於達達的投資已取得所有必要的監管批准，現時預計該交易將於本月底前完成。達達為內地即時配送及零售平台，交易涉及達達向京東發行一定數量的達達普通股。

京東和達達早於去年已共同宣布推出「附近」頻道和即時零售品牌「小時購」。完成增持將有利於全面深化雙方的全渠道合作，達達將進一步戰略承接京東即時零售和即時配送業務，並獲得京東戰略資源支持。

溫傑：科技股最大問題是監管條例收緊 而非互相搶佔市場

光大證券國際財富管理策略師溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，京東增持達達暫未見對搶佔阿里電商市場市佔率有很大幫助，達達主要股東本來就是京東，由持股四成幾增至持股五成幾，會否因而有翻天覆地的改變令人懷疑，而達達集團旗下有達達及京東度假，本身兩個品牌就一齊做，故京東增持應對規模較細的達達幫助大些。另現時京東和其他科技股面對最大問題不是互相搶奪市佔率而是監管條例收緊、反壟斷法等，不宜只因這消息而追入。而達達雖過去4年持續錄得虧損，但兩間公司同樣面對監管問題不會有很大拖累，如未來京東有其他收購提升競爭力，或如去年雙11增長勝過阿里有數據支持，比增持某公司股權更有利。

阿里半日收市跌3.23%報101.9港元，成交25.16億港元；京東跌0.22%報275.2港元，最多升2.61%高見283港元，成交7.83億港元。其他科技股亦普遍下跌，騰訊(00700)跌1.84%報416港元，美團(03690)跌2.12%報166.6港元，小米(01810)跌2.31%報14.4港元。

(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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