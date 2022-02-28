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【月結－俄烏大戰】戰事料影響環球股市　專家預計再現「疫情底」

28/02/2022

　　踏入2月份，港股相當反覆，一度重上兩萬五關，但隨住俄羅斯入侵烏克蘭，在2月底大幅回調，更失守兩萬三關。有專家認為，俄羅斯與烏克蘭之間的軍事衝突不斷升級，上周四（24日）終於去到臨界點。

 

（資料圖片）

 

　　俄羅斯總統普京正式宣布向烏克蘭開戰，歐盟同美國開始實施制裁，局勢陷入混亂。環球股市大幅震盪，港股在普京宣戰當天急挫758點，不但失守兩萬三關，本月更跌穿去年全年低位22406點。最終恒指整月跌1089點或4.58%，收報22713點，本月總體成交額達22142.4億元，按月下跌17.8%。

 

　　國指本月下跌326點或8.9%，收報8023點；科指本月下跌298點或5.51%，收報5118點。

 

連敬涵：恒指料跌至21000關口

 

　　針對戰火連天的烏克蘭局勢，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，幾乎可以肯定烏克蘭一方會受制於俄羅斯，之後將看烏克蘭談判後能否停戰以減少傷亡人數。西方國家未有派兵增援之下，他預期戰事將於日內有結果，若戰事能盡快有結果，將對股市有幫助；相反戰事持續，不明朗因素將增添股市波動。

 

　　早前歐美相繼對俄羅斯祭出多項制裁措施，惟似乎對俄羅斯不痛不癢，但最新公布西方將把俄羅斯主要銀行剔出全球結算系統SWIFT，連敬涵表示西方放出如此「重型武器」，迫得俄羅斯馬上公布部署核武的消息。但他亦指出，是次制裁仍未對俄羅斯構成最大影響，一來因為俄羅斯自行也有盧布結算系統，二來今次只制裁部分銀行，連敬涵預期一些能源相關的機構未有包括在內，而且相關詳細制裁內容仍有待進一步消息，但指相關制裁對股市有一定影響，上周五（25日）美股回彈後，現時美股期貨已大幅倒跌，港股亦穿重要支持位。

 

　　西方國家最新表明不排除會向能源方向制裁俄羅斯，但連敬涵指出機會相對較細，因為歐洲非常依賴俄羅斯的能源供應，相信此舉會是歐美的最後一步，因推出後也未必能迫使俄羅斯就範。連敬涵預期，局勢持續緊張將有機會令恒指進一步下試「疫情底」21100，且上落幅度或會達2000點，或有機會低位超賣反彈，但一切仍觀望遠今日（28日）稍後舉行的俄烏談判。

 

溫鋼城：俄烏問題影響有限

 

　　iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，在宣布開戰一刻，市場出現恐慌性拋售，但此前無論俄羅斯的克里米亞危機、抑或美國入侵阿富汗及伊拉克事件，港股都無大幅調整，相信戰爭因素影響未太致命。他續指，參考過去經驗，投資者反而會視此為機會。當市場恐慌情緒稍為緩和時，股市亦會相應反彈。

 

　　另一方面，他指出美國目前通脹問題仍未緩和，導致國內經濟陷入低潮，而俄羅斯是原材料供應相當重要的國家，加上伊朗核協議談判出現變數，石油供應可能受阻，估計美國實施制裁措施的力度不大，對國際金融市場的影響亦較微。

 

　　外來因素困擾港股，本港疫情持續升級亦不容忽視。上日（27日）香港新增26026宗確診，再創單日新高。政府宣布將於3月開展全民強檢，溫鋼城表示，若果強檢成效顯著，相信對部分零售及餐飲股有利，而過往步入3月及4月，疫情通常都會趨緩，港股都可能有反彈機會。

 

　　整體來看，溫鋼城認為3月份市況會是「先低後高」格局，畢竟俄烏局勢尚未穩定，加上聯儲局即將議息，料會對港股帶來些少震盪。但隨住議息結果已公布，加上3月恒指會進行季檢，而人民銀行近期較寬鬆的貨幣政策，相信有助港股在尾段回暖，料在22000點至25000點之間上落。不過，他都提醒投資者要留意中央對平台經濟的監管政策，以內房債務問題會否有升級風險。

 

連敬涵：高油價仍影響議息

 

　　對於議息及油價，連敬涵認為，戰事升溫下油價持續炒高，而高油價有機會影響美國力聯儲局加息決定，連敬涵指，油價若然回落必會降低聯儲局加息步伐，或有機會從市場預期的加息半厘下降至四分一厘。但他指出，真正的通脹情況仍要等美國進一步的通脹數據及就業數公布。另外若未有進一步能源方面的制裁，而且美國與伊朗核談判方面有可能取得進展，或使油價未必再有上行空間，加息少於半厘的機會亦會大增。

 

　　至於針對本港日益加劇的疫情，連敬涵指疫情對港股影響不大，最受影響的零售股已一沉百踩，早前公布派發萬元消費券亦未能炒起，因市場都預期疫情仍會持續，故未會對疫情改善有進一步憧憬。

 

溫鋼城：料香港不跟隨美國加息

 

　　溫鋼城指，美國消費者物價指數創近40年最大漲幅，因應持續升溫的通脹問題，聯儲局上個月的議息聲明中表示，計劃3月完成縮減資產購買，亦不排除每次會議都加息的可能性。當局將於3月中旬展開議息會議，溫鋼城表示市場普遍預期將加息0.25厘，目前市況欠佳，聯儲局加息到半厘的機會不大，亦預期加息次數會有4至5次，未必如此前所言每個月都加息。

 

　　他又指，市場去年底已開始消化加息因素，亦為股市最波動的時間。當聯儲局宣布加息的一刻，市場都會開始留意估值的基本面因素，資金可能會從債市流回股市，而據過往經驗，股市通常在加息周期前下跌，在確認加息之後會反彈，料對港股不會受此因素有大幅調整。

 

　　另外，他表示美國開始加息，香港應該未必跟隨，因為參考上一輪加息周期，美國加息9次達2.25厘，香港才加息1次－0.125厘。目前本港資金充裕，經濟環境亦不理想，市場貸款需求不高，香港未需急於加息。

 

　　2月份市場憧憬延續上月升浪向上，但下半個月恒指走勢不妙，除美團(03690)被要求下調服務費收入，網約車亦遭要求公開計價原則，監管之風疑似悄悄重臨，專家對於重磅ATM後市仍然較淡。另外因應俄烏局勢變化不斷，專家亦預期油價及金價會繼續有支持，油股金股仲係值博！

 

連敬涵：阿里表現差但仍勝預期

 

　　近日監管風似有重臨跡象，連敬涵表示監管風氣從來都未停，但對於近期兩宗監管消息，包括美團等外賣平台須下調服務費，以及網約車平台須公布計價準則，是否真的是真的加強了監管，抑或只是之前監管的延續，但總知可以預期，監管一定未完，故即使短期內個別ATM股有超賣反彈的情況，也難以證明有迎一輪反彈浪勢。

 

　　而短期內，早前公布業的阿里巴巴(09988)雖然表現仍然較差，但已比預期為好，以目前出現超賣情況下有機會出現小反彈，可以先看廿天線約115元水平。

 

　　另外騰訊(00700)股價下跌多時，但未到1月初時的低位407元，目前仍要觀望下個月公布的全年業績。近期內地政府澄清未有暫停遊戲版號的申請，但連敬涵指出，容許申請也不代表會批出。但他亦預期騰訊會有適量反彈，或能上望450元。另外，上一次業績騰訊借派息為名減持京東(09618)，連敬涵預期今次騰訊亦大有機會出現相同做法，但至於減持哪一隻股份亦難以預料，但預期消息只會影響被減持股份股價而不會影響騰訊。

 

油價於90元水平有支持

 

　　油價金價受俄烏局勢刺激炒高，但油價早前突破100美元一桶後便迅速回落，連敬涵預期油價若然回落，至危機前90元水平會有支持，暫未有機會大跌，除非有進一步局勢變化，但他預期事件會在短期內解決，故料100元以上就較難突破。另外金價亦然，到2000美元一盎司的阻力位置後，若俄烏局勢緩和便有機會回落至1920元。因此連敬涵預期三桶油即使在局勢緩和下回落，也只會回落至俄烏危機前的水平，如中海油(00883)於9.4至9.5元水平，中石油(00857)則於4元水平有支持，只要油價未有跌穿90元。而相對金價只有避險作用，避險需求下降便有機會出現較大回調。

 

　　縱觀3月有多隻股份公布全年業績，其中包括重磅友邦(01299)。連敬涵預期業績對友邦的影響較輕，預期其股價將會在70至80元上落，而要待通關才是真正利好友邦的因素。

 

溫鋼城：美團獲北水買入 阿里騰訊持觀望態度

 

　　中央再度針對科網企業出招。早前發改委印發《關於促進服務業領域困難行業恢復發展的若干政策》的通知，引導外賣等互聯網平台企業進一步下調餐飲業商戶服務費標準。美團受此消息拖累，月內股價一度急挫逾一成，跌穿200元關，創逾一年半新低。溫鋼城表示，中央今次出台的政策相信都針對美團，而去年業績已錄得虧損，有關建議亦可能影響公司盈利，相信對美團增添困難。不過，他都指出美團今個月獲北水不斷買入，並料3月會在160元至200元區間上落。

 

　　另外兩隻重磅科技藍籌股阿里巴巴及騰訊，溫鋼城都持觀望態度。他表示，阿里巴巴本身基本面較差，近期更一度下試近100元的水平，料短期在100元至120元之間上落；騰訊就要視乎批准遊戲版號的問題有沒有轉機，料短期在400元有支持，並在460元遇上阻力。

 

　　溫鋼城認為，美國即將步入加息周期，對科技股這類高估值的行業自然不利。加上，恒生科技指數繼續尋底，反映科技股表現不濟，預期3月科技股繼續炒波幅為主。

 

　　騰訊即將在3月份公布業績，溫鋼城預期表現應不太理想，因為市場預期騰訊的業務會有倒退跡象，遊戲業務未見有新突破，中央早前規限未成年人打機的政策亦影響騰訊發展，業務表現未必會現高增長，而派息方面亦可能會較以往保守。他又指，騰訊近期已經陸續減持其他公司的股份，相關公司如京東的股價曾受影響，未來不排除為了響應「共同富裕」政策，繼續作出相應舉動。

 

中海油有兩個支持位可留意

 

　　俄烏兩國正式開戰，刺激油價金價齊漲。國際油價盤中曾升穿105美元，金價亦持續造好。溫鋼城表示，除非俄羅斯的石油出口遭封鎖，否則油價較難企穩在100美元後再上，現水平亦屬超買。加上，隨住天氣逐漸回暖，取暖需求放緩，伊朗核協議亦觸礁，相信油價短期內會有回調，對石油股未必有利。

 

　　部署方面，溫鋼城表示中海油可留意9.2元及8.8元兩個支持位，料10元會有阻力；中石油(00857)就料在4元會有支持；中石化(00386)屬下游業務，隨住開採石油的貨源成本增加，走勢跑輸另外兩桶油，短期走勢不太樂觀，去到3.75元才有初步支持，再跌穿此位就留意3.5元。

 

　　金價方面，溫鋼城表示美國通脹高企，資金流入黃金市場避險，對金價自然有利。他又指，近期地緣政治局勢未穩，加上隨住貨幣政策逐步收緊，資金未必再大量流入虛擬貨幣市場，相信都有助金價上升。他預期，金價在1880元整固完後有反彈機會，對金礦股較有利。

 

　　部署方面，溫鋼城建議投資可留意山東黃金(01787)及招金(01818)，分別於14.5元以下水平及6.8元以下水平可吸納。

 

 撰文：經濟通市場組

 

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