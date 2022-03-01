【信義系業績】信義系業績拆解、前景比拼！短線部署邊隻較上算？

信義系昨日（2月28日）齊發布業績，藍籌股信義光能(00968)去年多賺8%，低於市場預期。每股基本盈利按年僅微升0.5%，末期息更按年跌逾四成，主要受累於下半年太陽能玻璃銷售業務遜色。績差拖累股價半日倒跌近2%。反觀同系兼同屬藍籌股的信義玻璃(00868)，中午飆4%，信義能源(03868)亦走高逾2%。若想部署光伏股復甦，吼哪隻股份更為上算？

下半年太陽能玻璃銷售業務遜色

信義光能去年全年多賺8%，至49.24億元；單計下半年，純利較上半年大幅倒退40%，至18.52億元，主要受累於燃料及原材料成本上漲。全年收入增加30%至160.65億元，下半年收入環比下跌1%，至79.89億元；毛利率則按年下跌6.5個百分點至47%。

信義光能去年全年多賺8%，惟下半年純利較上半年跌40%。

若仔細分析信義光能下半年分部業務表現，主業太陽能玻璃銷售業務收入較上半年倒退3%，至64.22億元；毛利率則大跌21個百分點至30.7%。太陽能發電場業務收入環比微升1%，至14.96億元；毛利率較平穩，微跌1個百分點至72.5%。新增開採硅砂的礦產品銷售業務則貢獻收入7154萬元，毛利率30.1%。

信義光能解釋，多晶硅、銀、鋁價格去年大幅上漲，及去年第四季限電限產，高昂的系統成本及供應鏈瓶頸擾亂部分光伏項目的投資計劃及建設進度。展望今年，公司持續加大產能，預計今年新增八條新太陽能玻璃生產線，及籌建十條新生產線，但投產時期未定。

因應期內信義光能已發行股數增加逾6億股，每股基本盈利只升0.5%，至55.65仙。公司擬派發末期息每股10仙，按年少41%，全年每股派息則增6%至27港仙。

信義光能下半年太陽能玻璃毛利率環比大跌為致命傷，主要受累於價格下跌。

信義系表現兩極 信義玻璃跑嬴同系

至於早前已發盈喜的信義玻璃，去年全年多賺近80%至115.56億元，屬盈喜預測的中間水平；收入增逾63%，至304.59億元，主要受惠於浮法玻璃、建築玻璃及汽車玻璃產品價量齊升；整體毛利率大增10.1個百分點至51.8%。信義能源去年則多賺34%至12.32億元；收入增長升33%至22.97億元，末期息增至10仙。

截至半日，信義系表現分歧，信義玻璃飆4.82%，收報21.75元，相對跑嬴同系；信義能源升2.25%，報4.09元。信義光能則「斯人獨憔悴」，跌1.84%，報13.86元，惟早市一度漲逾4%，高見14.72元。

信義光能料今年新增8條新太陽能玻璃生產線，日熔量為1000噸。(《開市Good Morning》截圖)

黃師傅料今年光伏玻璃價格續下行 多晶硅或現供過於求

輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Good Morning》表示，信義光能下半年業績較上半年顯著下滑，主要受累於內地不再給予補貼，實行「平價上網」。行業的搶裝潮已消失，光伏裝機需求減少，加上同業一同加大產能供應，導致產品價格下跌，拖累公司下半年的業務表現，暫料今年光伏玻璃價格下行趨勢不改。

信義光能除了面對產品價格下跌外，多晶硅成本上漲亦蠶食利潤。公司早前與母公司信義玻璃合資生產多晶硅，或有望降低成本。不過，黃師傅憂慮此舉不利公司前景。目前多晶硅價格處於相對高位，但隨著更多同業持續擴產，多晶硅長遠或出現供過於求情況，加劇行業紅海競爭。

瑞信下調對信義光能、信義玻璃的目標價。(《開市Good Morning》截圖)

大行績後普遍看淡 黃師傅首選信義玻璃

信義系公布業績後獲多間大行跟進，惟看法偏淡。匯證及瑞信分別下調信義光能目標價至18.6及18元；大和則維持目標價13.5元。瑞信表示，公司盈利低於預期主要受累於冬季成本上升及玻璃銷量輕微低於預期。該行同時下調信義玻璃目標價至30元。

信義系股份中，哪隻業務前景看俏？黃師傅認為，信義玻璃前景可看高一線，前者憧憬內地樓市回暖帶動建築玻璃需求回升，加上浮法玻璃價格回升，帶動盈利持續增長。

從股價走勢分析，股價自1月19日重上50天線後未曾跌穿此平均線，反映其有一定的支持力。有意短線部署者，可待股價回落至50天線（約20.5元）附近買入，上望前高位23.2元，止蝕位訂於19.5元。

至於信義光能，股價由1月低位（11.84元）反彈逾兩成，近日則未能成功上企於250天線（約14.39元）之上，若短期未能升破這關口，憂短期有見頂跡象，股價或回落至50天線（約13.15元），籲無貨者勿現價高追。

經濟通通訊社記者 羅鈞鴻

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