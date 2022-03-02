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【虛幣世界】虛幣脫離美股走勢，比特幣重返4萬4美元

02/03/2022

　　加密貨幣脫離美股跌勢，隔晚美股道指跌逾500點，但比特幣則進一步重返至44000美元水平，其他加密貨幣同樣保持勢頭。消息指俄烏局勢將持續膠著，俄語加密新聞媒體 Forklog 的估計，在過去六天裡，為烏克蘭籌集加密貨幣的各種組織已收到超過 5800萬美元的捐款；Arcane Research預計，烏克蘭人以前所未有的方式購買加密貨幣，擔心該國的銀行系統可能會崩潰。

 


　　另一方面，俄羅斯投資者一直將加密貨幣視為歐盟和美國經濟制裁的一種解決方法，數據上顯示，幣安上的盧布兌換大幅增加，尤其是 USDT和比特幣交易量，分析相信，俄羅斯人正在尋求其加密交易商被實施制裁之前獲得美元敞口。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報44195.58(美元．下同)，跌0.51%(24小時比較．下同)；以太幣現報2938.50元，跌1.27%；艾達幣報0.9590元，跌0.52%；瑞波幣報0.7734元，跌1.35%。(ul)

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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