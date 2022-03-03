  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

鮑威爾預告加息四分一厘　匯控渣打終止跌勢急彈

03/03/2022

      美國聯儲局主席鮑威爾昨日(2日)向眾議院金融服務委員會發表講話，表示支持本月加息25個基點，如通脹加劇甚至可能加快加息步伐。銀行股連日受歐美制裁俄羅斯、加息預期降溫及本港疫情嚴峻等多種利淡消息困擾，股價跌跌不休，今日(3日)受此消息刺激，終迎來較似樣反彈，其中國際業務較多、對英美加息較敏感的匯控(00005)及渣打(02888)都升逾4%。

 

 (資料圖片)

 

鮑威爾：支持本月加息25個基點　如通脹加劇仍可能加快步伐


　　鮑威爾表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭帶來不確定性，聯儲局會審慎加息，但表示撤出疫情期支持政策的必要性沒有改變，並支持在本月加息25個基點。不過他補充，如通脹加劇，未來仍有可能加息50個基點。他又指石油價格取決於烏克蘭戰爭的走向，但油價上漲並不一定會導致通脹反覆。至於把俄羅斯剔出SWIFT(銀行結算系統)可能會產生意想不到的影響。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

　　其實，隨著俄烏開戰令市場動盪加劇，市場已相信美國的加息幅度不如早前預期激進，預期3月加息半厘的機會率降至不足10%，今年的加息次數預測亦由7次跌至5次，不過亦有分析指，市場原預計通脹在供應鏈問題後緩解，但戰事令油價、原材料、農產品等價格急升，令通脹預期維持高企，屆時聯儲局將不得不繼續加息。另下一次英倫銀行議息時間是本月17日，比美國聯儲局遲，而歐洲加大制裁俄羅斯力度，經濟亦難免受到影響，英倫銀行本月加息預期或有變，故仍要觀望局勢發展。

 

歐盟將7家俄銀行逐出SWIFT　投資者仍憂打擊國際銀行

 

      除對英美加息預期有變外，銀行股近日跌跌不休主要受俄羅斯金融業遭歐美制裁影響，昨日歐盟就決定將包括俄羅斯外貿銀行等7家俄羅斯銀行逐出SWIFT系統，雖第一大銀行聯邦儲備銀行和俄羅斯天然氣工業銀行不包括在內，但投資者仍憂慮對國際銀行造成打擊。另有外電引述一份英國匯豐2月27日發出的內部通告，內容有關集團員工應如何實施新的對俄全球制裁，提到只要一間實體由被制裁人士直接或間接持有50%或以上，就會被禁止交易。

       此外，有分析指，若經濟預期轉弱會影響美國長息升幅，美國長債息下跌對銀行息差影響，會較聯儲局加息更為直接，因為銀行多收取長期貸款的利息，付出短期利息。此外，歐美對俄羅斯施加金融制裁，或連帶影響歐洲銀行未能收回對俄國企業的貸款。

林家亨：料加息將循序漸進戰事影響微　匯控過度拋售可升至58元

 

      國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，3月美國加息半厘機會等於零，鮑威爾講話正反映聯儲局加息將循序漸進、按部就班，不會突然大幅加息嚇驚市場，市場歡迎政策透明度高，昨日美股彈升正反映鮑威爾未來每次只加息四分一厘。另未來一年俄烏戰局應不會太影響聯儲局加息步伐，聯儲局釐定今年加息4次是在俄烏戰爭前，純粹是受美國本身通脹問題影響，戰事只會影響歐洲供應鏈緊張，令能源價格進一步上升，通脹加劇，故相信美國仍會維持加息步伐，之不過會循序漸進，料對銀行股盈利增長預期不會有偏差。

 

　　林家亨又指，匯控昨日股價一插插穿保歷加通道底線之下兩元多，其實是過度拋售，故不應再沽貨，尤其這類市值最大的大龍頭，跌至保歷加通道底線只應買貨，但若再升至保歷加通道頂線58元就可再沽出。

 

曾永堅：匯控對美息率較敏感　若未能重返50天線或跌至49元

 

　　香港股票分析師協會理事曾永堅則指，匯控技術走勢偏弱，受多項利淡因素影響，包括加息預期下降，以至西方制裁俄羅斯等因素。他又提到，市場對環球央行貨幣政策早有預期，但目前更關注俄烏局勢會否改變央行早前進取的貨幣政策。另儘管匯控為英資銀行股，但有相當大部分業務仍與美國有關，變相對美國息率的敏感度會較英國息率為高。他預期匯控短期內若未能重返50天線水平約53.2元，便有機會回落至100天線約49元位置。

 

　　另方面，匯控及渣打持續進行回購計劃，昨再分別斥約3.4億及1.5億港元回購股份，匯控今日收市升4.1%報53.3元，成交15.71億元，渣打亦升4.21%收報54.5元。其他銀行股亦回升，中銀香港(02388)升3.75%報27.65元，恒生(00011)升0.29%報140.9元，東亞(00023)升1.42%報12.88元。

 

 

(經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

 

其他加息及銀行股相關新聞：
匯豐證券經紀因違反監管規定遭證監會譴責及罰款６３０萬元
《大灣區》渣打中國與普華永道中國簽署戰略備忘錄
渣打（０２８８８）再斥１﹒５億元倫敦回購近２７６萬股

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

174.200

異動股

00883

中國海洋石油

10.640

異動股

02382

舜宇光學科技

163.000

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 33,794.66
    -96.69 (-0.285%)
  • 標準普爾500指數
    跌 4,363.49
    -23.05 (-0.525%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 13,537.94
    -214.08 (-1.557%)
精選預託證券 More
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升27.513
變動率︰+2.639%
較港股︰-0.50%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌58.348
變動率︰-1.841%
較港股︰-1.19%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌51.978
變動率︰-2.349%
較港股︰-2.48%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌408.006
變動率︰-3.244%
較港股︰-2.58%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌86.540
變動率︰-6.322%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌45.220
變動率︰-7.279%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌27.780
變動率︰-7.891%
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌185.190
變動率︰-13.543%
精選美股 More
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌45.240
變動率︰-6.625%
UBER
優步
按盤價(USD)︰跌31.720
變動率︰-6.816%
ZM
Zoom Video Communications
按盤價(USD)︰跌113.110
變動率︰-6.990%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌178.030
變動率︰-8.468%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/03/2022 19:23 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：04/03/2022 08:05
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 03/03/2022 19:23 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 174.200
  • 00883 中國海洋石油
  • 10.640
  • 02382 舜宇光學科技
  • 163.000
  • 02313 申洲國際
  • 112.500
  • 01024 快手－Ｗ
  • 79.900
股份推介
  • 00001 長和
  • 52.500
  • 目標︰$60.00
  • 00057 震雄集團
  • 2.280
  • 目標︰--
  • 02886 濱海投資
  • 1.620
  • 目標︰--
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 55.800
  • 目標︰$65.00
  • 03323 中國建材
  • 10.360
  • 目標︰$11.60
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 418.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 104.400
  • 00388 香港交易所
  • 363.200
  • 00005 滙豐控股
  • 53.300
  • 00941 中國移動
  • 52.850
報章貼士
  • 03690 美團－Ｗ
  • 174.200
  • 目標︰$193.00
  • 00976 齊合環保
  • 0.840
  • 目標︰$1.00
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 159.000
  • 目標︰$181.40
熱炒概念股
即時重點新聞

03/03/2022 16:45  《盤後部署》市場靜待俄烏談判進展，吉利弱勢持續不宜撈底

03/03/2022 12:03  九倉置業全年虧轉盈賺43.9億，派第二次中期息0.64元

03/03/2022 18:37  《本港樓市》長實近60億奪土瓜灣合併項目，每呎樓面地價逾1萬

03/03/2022 18:22  嗶哩嗶哩(9626)去年經調整淨虧損擴大至55億人幣

03/03/2022 16:46  【新冠肺炎】本港新增56827宗確診，第五波累計33.8萬宗

04/03/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨買入１７﹒５億人幣，買中海油沽舜宇

03/03/2022 08:39  【大行炒Ｄ乜】三大行降申洲目標，大摩削美團近兩成二目標

25/02/2022 17:42  《嚟緊炒Ｄ乜》Ｍｅｔａ　ＶＲ眼鏡稱霸，舜宇鏡頭需求有多無少！

專題透視

新聞>中國故事

《神州經脈》財新服務業PMI顯著回落　連日收水滬指三千五不穩

新聞>財經熱話

鮑威爾預告加息四分一厘　匯控渣打終止跌勢急彈

新聞>財經熱話

申洲發盈警料去年純利大跌　大行大削目標價股價曾瀉兩成
品味生活
生活

娛樂情報

豪擲百萬製作新歌MV 「幣少」BSY︰爆破場面嚇親粉絲

缸邊隨筆．石鏡泉

升市有望

威少看世界．張少威

烏克蘭戰爭對中國的間接影響
DIVA CHANNEL

Beauty

俄烏戰爭：4個心酸而動人的畫面，可有讓你反思簡單、平淡的生活都值得感恩？ 3

Beauty

最大的對手是自己！谷愛凌：不要停止探索自己的極限，這樣才能跨過自己的界限！

識食Hea住瘦．曾欣欣

抗疫儲糧：家裏太多麵包又快到期點算？4個健康食法天天吃也不怕！麵包原來可冷藏？
健康好人生 Health Channel
Work From Home必備伸展操！兩套5分鐘訓練動作，提升柔軟度及靈活度，改善腰痠背痛！
延長性事就能令女伴有高潮？是男人一廂情願！為何女人難以有性高潮？
有病無藥食！院舍因隔離難取藥，團體推免費「送藥到戶」服務！邊3類人可申請？（附申請方法）
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2022 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 03/03/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2022 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 03/03/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
首席心戰室
最新專題
More
中國故事03/03/2022
《神州經脈》財新服務業PMI顯著回落　連日收水滬指三千五不穩
財經熱話03/03/2022
鮑威爾預告加息四分一厘　匯控渣打終止跌勢急彈
財經熱話03/03/2022
申洲發盈警料去年純利大跌　大行大削目標價股價曾瀉兩成
開市Good Morning03/03/2022
林家亨料俄烏局勢加劇通脹　美國將循序漸進加息　匯控仍可買
大行報告03/03/2022
【大行炒D乜】三大行狠削目標價！申洲無運行？
財經熱話03/03/2022
【虛幣世界】鮑威爾支持加息25點子，加密貨幣升幅減慢
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金