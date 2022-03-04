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俄烏戰事引發汽車業斷鏈危機　車股連日急跌比亞迪再挫8%

04/03/2022

      俄羅斯出兵烏克蘭引發汽車產業鏈斷鏈危機，加上歐美對俄實施嚴厲制裁，多家歐洲及日本車廠都暫時停工及終止對俄銷售，另芯片生產亦遭擾亂，車企紛上調車價，汽車零件板塊及車股已連日急跌，今日(4日)仍未止跌，其中比亞迪(01211)新能源車銷量按月跌半成，股價急跌逾8%，小鵬汽車(09868)及理想汽車(02015)雙雙急挫逾一成。

 

 

(比亞迪網頁截圖)

 

多家車廠暫時停工終止對俄銷售　芯片生產被擾亂車企紛上調車價

 

      俄軍加大火力進攻烏克蘭，觸發西方對俄羅斯實施前所未有的一系列制裁措施，但在高度全球化的今天，供應鏈受地緣政治影響，牽一髮動全身，烏克蘭是車輛佈線系統的重要供應商，戰事將拖累歐洲車廠的生產情況，進一步影響經濟復甦。綜合外媒報道，由於供應鏈短缺，多家歐洲汽車製造商宣布暫時停工，例如保時捷公司位於德國萊比錫的工廠周三(2日)下午開始停工，預期至少持續到下周末；福斯汽車位於德國的多家工廠需要放緩生產進度，而寶馬集團表示要削減在德國、奧地利和英國的產量。除了生產之外，汽車銷售也受到制裁俄羅斯所影響，寶馬集團，以及吉利集團旗下的富豪汽車此前均表示，將終止對俄羅斯的銷售。另外，日本三菱汽車公司和法國雷諾汽車公司宣布，可能部分暫停在俄羅斯的汽車生產和銷售，日本日產汽車公司則宣布，準備停止在俄羅斯的工廠運轉。

 

　　另俄烏局勢擾亂芯片生產，早前美國電動車Rivian宣布，為了應對通脹問題和芯片供應短缺，將其R1T電動皮卡的起售價上調約17%，將R1S電動SUV的起售價上調約20%。此次提價將影響到很多已經預訂車輛的客戶，有些顧客表達不滿，並在社交媒體上威脅要取消訂單。同業的特斯拉(Tesla)或面臨同一命運。又據內媒報道，近日由於在烏克蘭生產的零部件遲遲不到位，大眾汽車在德國的兩家工廠已停產數日，特斯拉、大眾、比亞迪等一線巨頭企業紛紛上調新車價格，主打性價比的自主品牌車型的市場供應也面臨考驗。不過，有業內專家分析稱，俄烏局勢將在一定程度上抬高芯片成本，但帶來的衝擊可能沒那麼劇烈，生產廠商正加速構建多元化供應鏈體系，以應對可能出現的急劇供應短缺。

 

比亞迪新能源車銷量按月跌半成　2月汽車行業銷量料環比降34%


　　另一方面，比亞迪公布，集團2月銷量9.11萬輛，按年升3.35倍；當中新能源車銷量8.83萬輛，按年升7.53倍。另外產量為9.14萬輛，按年升3.24倍，當中新能源車產量為8.91萬輛，按年升6.6倍。今年首2個月銷量18.65萬輛，按年升1.95倍；當中新能源車銷量按年升4.94倍至18.15萬輛。不過，比亞迪新能源車銷量按月跌半成，雖比「蔚小理」按月跌三成好，但連續兩個月錄按月跌幅。

 

(《開市Good Morning》節目截圖)

 

      此外，中國汽車工業協會根據13家重點企業上報周報推算，2022年2月汽車行業銷量預計完成166.6萬輛，環比下降34.2%，同比增長13.8%；2022年1至2月累計預計完成419.6萬輛，同比增長5.7%。

 

潘鐵珊：比亞迪倘乏高增長估值過高　220元失守要沽貨

 

      今日《開市Good Morning》節目請來香港股票分析師協會副主席潘鐵珊，他指出，比亞迪新能源車銷量連跌兩個月，其估值過高。比亞迪被過分炒高，如果每月不能有一定幅度增長，抗跌力會較弱，股價走勢已見很大壓力，有部分於低位買貨中線基金相信會減持。總而言之，倘缺乏高增長，難有更高溢價估值，宜暫時離場。現價已低過228元支持區，向下趨勢沒變，如220元守不住要沽貨，228元則成阻力區。其他車股包括長汽(02333)、吉利(00175)走勢也很差，暫未見止跌跡象，如看周線圖比亞迪仍有很多空間向下，料跌至180元才有機會止跌，而長汽、吉利走勢更差不宜撈底。

 

      比亞迪收市跌8.61%報212.4元，連跌3日，累計跌幅11.65%，成交28.5億元；小鵬汽車跌12.99%報115.9元，成交15.68億元；理想汽車跌10.72%報104.9元，成交10.95億元。吉利亦跌2.09%報13.12元，長汽跌0.29%報13.86元，廣汽跌6.2%報6.96元。

 

 

 (經濟通HV2系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、中國組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》潘鐵珊詳盡分析，請按此

 


 


另外，光大證券國際財富管理策略師溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評科技股及車股，立即重溫


 

 


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