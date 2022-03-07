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【俄烏開戰】亞洲股市齊急挫 受累俄烏局勢惡化及聯儲局加息預期

07/03/2022

　　俄烏局勢未見緩和，反見俄羅斯加強對烏克蘭首都基輔的襲擊，甚至將火箭炮射向民居，俄烏局勢繼續惡化，西方亦逐步加大對俄羅斯的制裁，早前西方最終決定將俄羅斯踢出SWIFT(環球銀行金融電信協會)，令俄國無法透過該系統進行交易，而兩大信用卡機構VISA及Master亦宣布在俄國停用。

 

聯儲局主席鮑威爾表明支持3月份加息0.25厘。 (截取自聯儲局)


標普穆迪降俄羅斯至垃圾級


　　目前美、歐正在研究向俄羅斯的出口原油實施禁運，美國更表示不排除會單獨行動。此外，評級機構標普在3月3日將俄羅斯主權信用評級從「BB+」大幅下調至「CCC-」，前景負面。穆迪亦將俄羅斯評級由「Ca」降至「B3」，同為垃圾級別。俄烏局勢持續惡化，但另一方面，美國2月份就業報告反映勞動力市場表現強勁，上月非農業就業職位大幅增加67.8萬，失業率亦下跌0.2個百分點至3.8%，平均時薪按月無變動，按年升幅則由5.5%降至5.1%，但這很可能是因為勞動力人口大幅增加，拖低了平均時薪變幅。


　　儘管環球金融市場以至經濟前景受到俄鳥居勢不明朗所影響，聯儲局主席鮑威爾表明支持3月份加息0.25厘，金融市場在雙重夾擊下表現偏弱，資金明顯流入美元、金市及美國債市避險，在今天亞洲市早段，美匯指數一度高見99.21，是2020年5月27日以來最高；現貨金亦曾升破每盎司2000美元，美國10年期國債則曾跌穿1.7厘。

 

俄羅斯入侵烏克蘭後遭國際制裁，激摩料油價明年見150美元。(Shuttertock)


摩通料油價明年見150美元


　　俄羅斯為原油出口大國，該國受到國際制裁，美、歐更商討在不影響國際原油供應的情況下，對俄國出口原油實施禁運，導致近期持續急升的油價進一步攀升，紐約4月期油最高升至每桶130.5美元，為2008年7月22日以來最高。不過，美國正與伊朗展開新一輪核談判，若然達成協議，伊朗的出口原油將免遭制裁，有助紓緩原油供應不足的情況。然而，摩通預期明年油價將升至每桶150美元。


恒指曾穿2020年疫情底


　　今早亞洲股市全面下跌，澳洲悉尼普通股指數曾低見7293點，其後逐步收堎復失地，最終仍跌1%，收報7321.2點；日經指數裂口低開逾500點進一步下跌，低見25001點後在二萬五水平企穩，之後點略為反彈至25251點收市，跌幅2.82%。南韓綜合股指最低跌至2644點，尾段略為收窄示2655點，跌逾2%。恒指今早低開逾600點後急速下跌，未幾跌幅已擴大到逾1000點，2020年3月份的疫情底21139點亦告失守，最低跌至20826點，其後重上21000點水平徘徊，但跌幅仍然超過3%。內地股市亦受壓，上證指數最低跌至3375點，跌幅近2%，後段仍在3380點以下爭持；深證綜指跌幅則超過3%，最低曾見12611點，尾段反彈力弱並維持在12620點附近徘徊。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

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