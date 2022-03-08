《講股論勢－鄭廣復》美股調整未止 恒指可望反彈至26000點

俄羅斯對烏克蘭發動的不道德戰爭遭到全球抗議，多國政府宣布採取制裁普京及俄羅斯的措施，美國總統拜亦發表國情咨文後，宣布禁止俄羅斯航機飛越美國領空。

俄羅斯入侵烏克蘭導致該國被剔出SWIFT。(資料圖片)



此外，俄羅斯銀行已被踢出SWIFT，這個連接200個國家及11000家金融機構的交易系統。德國亦於較早時暫停北溪2號天然氣管道審批。此外，歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟亦對俄羅斯中央銀行採取限制措施，以癱瘓俄央行資產並凍結其交易，令其資產無法流動，防止俄央行部署其他國際儲備，削弱制裁效力。



俄侵烏遭國際全方位制裁



中立國瑞士亦歷史性地跟隨歐盟採取制裁俄羅斯的措施，即時凍結一些俄羅斯個體的資產，這包括了普京、總理米舒斯京及外長拉夫羅夫。瑞士又重申其中立角色，並將以個別情況審視進一步的歐盟制裁措施。法國則表示會對在歐洲制裁下，屬於俄羅斯人士的金融資產、房地產、遊艇及豪華汽車進行全面調查。



另外，日本亦宣布採取連串針對俄羅斯的制裁措施，包括凍結部分俄國個體資產及金融機構，同時限制對俄國軍事組織的出口。澳洲亦宣布制裁參與侵略的主要白俄羅斯個人和實體，新西蘭亦針對俄羅斯入侵烏克蘭，禁止向俄羅斯軍隊和安全部隊出口商品。美國對俄羅斯的制裁包括限制向俄羅斯出口半導體、電信、加密安全、激光、傳感器、導航、航空電子設備和海事技術。



白俄國銀及能源公司亦遭制裁



此外，被華盛頓指為「腐敗的億萬富翁」的人及其與克里姆林宮關係密切的家人亦遭到美國制裁。另外，美國又將切斷13家主要俄羅斯營國公司在美國的融資，包括能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司及俄羅斯最大的金融機構Sberbank。同時將制裁24個白俄羅斯個人及公司，其中包括兩家重要的白俄羅斯國有銀行、9家國防公司及7名與政權有關的官員和精英。



英國對俄羅斯的制裁包括阻止俄羅斯最大銀行Sberbank以英鎊結算；另外三家俄羅斯銀行－Otkritie、Sovcombank及VEB，將面臨全面資產凍結。此外又會制裁100名個人和實體。俄羅斯國有私營公司也將被禁止在英國集資。同時禁制俄羅斯國家航空公司Aeroflot，並對白俄羅斯實施制裁。英國首相約翰遜表示，未來英國將會實施更多制裁措施，並希望立法禁止向俄羅斯出口某些技術，特別是在電子、電訊及航空航天等領域。

摩通認為在各方增產下，布油今年底為每桶95美元。 (Shutterstock圖片)



美或單獨禁運俄羅斯原油



現在歐、美正研究對俄羅斯的出口原油及天然氣實施禁運，由於原油及天然氣收入佔了俄國GDP的60%，而歐洲從俄國進口的原油及天然氣分別佔約三成及逾四成，一旦俄國原油及天然氣遭到禁運，歐洲將面對能源短缺問題。雖然德國決定在今年底將會關閉剩下的三間核電廠，但迫不得意之下，可能不減反加，重啟多間已關閉的核電廠以解決燃眉之急。鄰國比利時是否亦會推翻預定在2025年前，關閉剩下的7間核電廠？整體上，13個歐盟成員國合只有103個核反應堆，單是法國已佔了56個，另外俄羅斯有37個，烏克蘭有15個。



若仍以原油及天然氣作為主要能源，則歐盟可能採取有限度進口俄國天然氣及原油，這從拜登表示不排除會單獨行動可見，歐洲對於制裁俄羅斯油氣有保留，而歐洲多國亦很可能延遲停用核能的時間，從而降低能源價格高企對歐洲經濟的影響。



美伊達成協議油價難大升



摩通預計，突如其來的供應短缺將令油價維持在每桶120美元以上，若然俄羅斯在今年內持續遭受原油禁運，布蘭特油價將會升至每桶185美元。不過，摩通同時指出，美伊若達成核協議，則伊朗可在未來兩個月每日增加100萬桶原油供應，若再加大產能，則每日可再增加80萬桶。此外，OPEC+亦可增加供應，另外，釋放戰略性原油亦為油市供應增加6000萬桶。摩通估計，布蘭特油價在今年第二季平均為110美元，第三及第四季則分別降至100及90美元。假如俄羅斯採取反制措施，減少原油出口，時間若為4個月，則預期今年布蘭特油價平均為115美元，而第三及第四季則分別為105及95美元。



慎防聯儲局3月加息半厘



聯儲局將於下周二及周三公布召開議息會議，雖然鮑威爾表明支持在今年會議加息0.25厘，但美國消費者物價通脹率升至40年高位，而且俄烏局勢快速升溫，是各方預料之外，不排除聯儲局在今次會議大幅加息0.5厘，以阻嚇油市投機活動及向市場發出當局有力壓通脹的決心的訊號。此外，有關當局亦可通過大幅提高買賣期油的按金以減少投機活動。



商品價格邁向最後升浪



筆者曾指出，各國在2020年首季開始，為應對COVID-19造成的資金鏈斷裂而大幅減息，並採取史無前例的量化寬鬆貨幣措施，令到資金最終流入大宗商品市場，如今各類商品價格更受到能源價格上升推動，但目前面對的是全球正啟動加息周期，俄烏問題對金融市場的影響只會是短暫的，而這一波商品價格的上升縱然是向歷史高位邁進，亦將是最後升浪，隨後面對的是利率持續上升及潛在滯脹及經濟衰退風險，而各國央行的貨幣政策取態明顯是針對高通脹，油價及大宗商品價格升得愈高，央行就要採取更強硬的手段去抑制，大宗商品價格還可以升得多高？預料國際油價回落到80美元附近才有望初步回穩。



美股調整五成乃投資時機



筆者去年已指出，美股以至環球股市進入調整浪，目前納斯達克綜合指數的調整低位12587點，與去年12月23日預測的12377點相差210點，亦接近2020年3月以來最大升幅的38.2%調整位12552點。不過，即使由高位16212點計，調整五成至8106點，仍然2020年3月的低位6631點，而這個可能性愈來愈高！納指既為三大美股指數通常波幅最大及具先行指標作用，假如納指由歷史高位調整五成後回穩，則標普及道指由最高位計，調整幅度將低於五成，其時應該是重新投資美股的最佳時機！

恒指跌近250月移動平均線，料離中期底部不遠。(經濟HV2報價系統截圖)



恒指現具多重技術支持



至於恒指，由於去年2月的反彈高位31183點未能突破2018年1月的歷史高位33484點，但本周卻曾試穿2020年3月19日的低位21139點，中期有形成一浪低於一浪之勢，若將2018年1月以來走勢以平衡下降通道視之，則通道底將為19690點，加上月線圖的250SMA(20615點)明顯為技術性強力支持，目前月線圖9RSI亦已跌至25.6（日線及周線圖9RSI分別為13.7及26.4），故預料恒指距離中期底部不遠，反彈目標是去年2月至目前低點跌幅的50%位置約26000點，終極上望平衡下降通道頂約30390點。



撰文: 經濟通資深市場分析師 鄭廣復



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