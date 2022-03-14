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【虛幣世界】加密貨幣於低位浮沉，比特幣於三萬八關口上落

14/03/2022

　　加密貨幣於過去一周處於低位浮沉狀態，其中俄烏爆發戰爭越演越烈，投資者對市場觀望氣氛濃厚。自俄羅斯開始進攻以來，比特幣在 1 月下旬進入37000 美元至 45000 美元的升跌區間，BitBull Capital 的首席執行官喬·迪帕斯誇萊 (Joe DiPasquale)認為，目前的價格走勢是看跌階段的典型表現，而且走勢缺乏方向。


　　另外，加密貨幣追隨美國股市表現已成事實，惟近數個月美國股市急跌拖累環球氣氛，而美國通脹問題持續，其中美國汽油已經升至4.33美元每加侖，創下2008年以來的紀錄，市場憂慮美國政府未能控制經濟過熱情況，令美股及加密貨幣市場持續走弱。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報37795.99(美元．下同)，升0.05%(24小時比較．下同)；以太幣現報2516.31元，升0.3%；艾達幣報0.7860元，跌0.12%；瑞波幣報0.7547元，跌0.72%。(ul)

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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