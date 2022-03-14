【中槪股風暴】憂退市風險兼傳滴滴中止港上市中槪股狂瀉 瑞銀：已過度拋售

中概股受美國「預定除牌名單」困擾，恐被迫退市，繼續遭洗倉。大摩指將有更多中概股被納入名單，加上中國網路叫車龍頭「滴滴出行」傳未達內地數據安全監管要求，暫停籌備赴本港上市，上周五(11日)於美股暴跌逾四成，且內地對科網巨頭的監管未見放鬆，多隻中概股今日(14日)都跌逾一成，包括上周公布去年盈轉虧數十億人幣的京東(09618)。

(京東網頁截圖)

滴滴傳未達內地數據安全監管要求 暫停赴港上市股價急瀉



據報滴滴出行未能達到中國監管機構全面整改用戶敏感數據的系統要求，已經暫停赴香港掛牌上市的籌備工作。彭博引述消息人士指，國家網信辦通知滴滴出行高管，其保障安全和預防訊息洩露的整改建議還達不到要求，網信辦可能在未來幾周公布對滴滴進行審查的結果。目前香港上市計劃已暫停，滴滴出行正在努力完成第四季度業績報告。上周五美股滴滴大挫44.05%，收報每股1.89美元，從歷史高點18.01美元下跌超過89%。

滴滴去年6月在美上市，內地隨即宣布對滴滴進行網絡安全審查，要求滴滴下架App與進行整改，滴滴去年12月宣布啟動從紐約證券交易所退市的工作，並尋求赴港上市。消息人士指，滴滴原計劃在今年夏天於香港上市，現除暫停在香港上市的工作外，App將維持下架。

大摩：將有更多中概股被納入名單 瑞銀：估值處低位拋售已過度



另一方面，摩根士丹利指，將會有更多中概股會被納入名單內，對其持審慎看法，預料投資者對相關公司能否維持上市地位感到憂慮。大摩又料有投資中概股的40大環球主動基金中，港股投資組合內的中資股預託證券(ADR)持倉，已由去年12月初的佔10%降至目前為5.5%，相信隨著美國證券交易委員會(SEC)開始審視中概股是否符合審計監管要求，將進一步加劇投資者拋售，或將其有的ADR股份轉為港股。另大摩認為在通脹上及財資市場波動的巨集觀環境下，會持續對增長股及科技股投資者情緒帶來影響，建議投資者透過對價值股及通脹敏感股投資提升投資組合的防守力。

瑞銀則表示對市場相關沽壓感到驚訝，顯示投資者情緒低迷，從巨集觀數據和企業最近的盈利預測下調也可能導致下跌，但料隨著內地政府刺激措施推出、企業未來盈利可迎回升勢頭，將可為預測未來一年市盈率估值已處8年低位的MSCI中國指數帶來支持，認為市場拋售已過度。另大型的中概股已大多在香港雙重上市，投資者可以輕鬆地將其持有的ADR轉換為H股，而港交所和監管機構正在討論可能放寬未通過盈利測試的科技創新公司上市規則，料可新增約41家中國ADR公司有資格在香港上市。

另內地投行中金管委會成員、投行業務負責人王晟於官媒發文，預計隨著未來數月有更多中概股公布年報，預計將有更多中概股被列入該名單，但列入臨時名單後不會被要求立即退市，而是將連續三年繼續接受檢查，故目前斷言名單內企業最終會被強制退市是為時過早，日前中概股出現自2008年金融危機最大手拋售，是非理性恐慌。他又指，中美兩國的監管對話一直在持續，近期更取得積極進展，看好雙方最終能夠達成互相認可的方案。

惠譽指監管風險令美團評級受壓 螞蟻再縮投資版圖

另外，中概股中有不少屬科技股，而內地對科網巨頭的監管不見放鬆。國家市場監督管理總局周日(13日)就公布，2021年進一步提升反壟斷監管執法效能，查處壟斷案件176件，罰沒金額235.86億元人民幣。而評級機構惠譽發表報告表示，美團(03690)的評級上升空間取決於監管調整以及新舉措中縮窄虧損的能力。美團的投資級評級得到其在食品外賣、到店、酒店和旅遊業務強勁的市場地位和現金流的支撐，來自這些業務的現金流減少，可能是由於不利的監管變化，將降低評級上升空間。





另仍處於整改中的阿里巴巴(09988)旗下金融科技平台螞蟻集團再次縮減投資版圖，上周四(10日)已出售所持科技媒體「36氪」全部15.7%股權，總代價近680萬美元(折合約5300萬港元)。阿里自去年4月因為反壟斷向內地支付182億元人民幣罰款後，開始縮減在傳媒的投資，包括去年9月出售芒果超媒5.01%股權，錄得損失超過17億元人民幣。另今年2月，外電引述消息報道，中國監管部門已要求國有企業啟動新一輪檢查，以查明它們對螞蟻集團的投資以及與該公司的其他關聯。

此外，有市場傳聞稱，騰訊(00700)、阿里巴巴等會在未來幾周內裁員。網上流傳疑似科企員工聊天紀錄稱，騰訊預計裁員10%至30%，阿里巴巴裁員30%。

溫傑：經過兩日拋售或有反彈 惟未有貨不宜博

光大證券國際財富管理策略師溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，中概股退市風險其實於一年前已提出，一直都存在，同意大摩所講更加多中概股將會被納入名單，而上周被納入5間沒甚共通點，可預計將無定向，只要誰交了財務報表就會被納入，但經過兩日拋售，如沒有中概股新加入名單，不排除有幾日反彈，不過未有貨不宜博，而在港上市的中概股多為科技股，本已不建議買入，如果有貨其實上周五就應止蝕，現惟有期望相關股份沒被短時間納入第二輪名單，若有反彈也要趁機沽貨減持，其中京東連下線保歷加通道都跌穿，如有機會反彈上230元就要沽貨。

今日中概股續全線急跌，多隻都跌逾一成，其中更有跌逾兩成半。另科技股亦普遍急挫，其中美團跌11.23%收報120.2元，騰訊跌4.51%報351.2元，小米(01810)亦跌4.83%報13元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫傑詳盡分析，請按此











其他中概股相關新聞：

【大行炒D乜】五行齊削京東物流目標價 麥格理最狠

支付寶：收錢碼提現繼續免費，半年降費接近５０億元

《中國監管》網信辦：互聯網企業應針對未成年提供青少年模式服務

《行業數據》報告：２月中國移動遊戲銷售實際收入環比降近３％

網傳騰訊、阿里巴巴等科企在未來幾周裁員

【重拳監管】市監總局去年查出壟斷案１７６件，罰沒逾２３５億元





etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！

► 立即讚好