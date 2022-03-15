【中概股風暴】摩通踩得夠深夠狠 科技股全線再急插

俄烏戰事擴大，加上美國10年期債息升穿2.1厘，創2019年以來最高水平，隔晚美股仍處跌勢，納指跌幅達2.04%。本港多隻在美上市的中概股續受被列入「預定摘牌名單」影響，延續近兩日跌勢，而科技股亦繼續捱沽，其中阿里巴巴(09988)ADR較港股挫5.98%，美團(03690)跌5.12%，騰訊(00700)跌4.46%，再加上摩通大削科技股目標價及下調評級，又另傳騰訊因微信支付涉違反洗錢規定，或面臨創紀錄罰款，令科技股今日(15日)跌勢更急，惟其後部分低位有買盤略見反彈，其中美團更曾彈逾半成，不過騰訊、阿里及京東(09618)等半日仍跌逾半成。

(資料圖片)

俄烏戰事擴大談判未見進展 歐盟對俄採新一輪制裁

俄烏戰事擴大，俄軍空襲烏克蘭西部外國僱傭兵基地，另俄烏展開第四輪談判，但烏方代表指為讓小組成員有更多時間準備，已「技術性暫停」談判，延至今日稍後繼續。

此外，歐盟已決定對俄羅斯採取新一輪的制裁，包括跟隨美國取消俄羅斯的貿易最惠國待遇，禁止歐盟企業投資俄羅斯油氣行業，禁止向俄羅斯出口奢侈品和高級汽車，禁止俄羅斯鋼鐵出口至歐盟等。歐盟委員會主席馮德萊恩稱，歐盟還將尋求停止俄羅斯在國際貨幣基金組織及世界銀行等國際組織的會員資格。





摩通：不可投資科技股 沒有估值支撐拋售或繼續

摩根大通發表研究報告指，中國網際網路股6至12個月為「不可投資」，國際投資者開始消化中國地緣政治風險且對監管風險的擔憂上升，大量國際投資者正在減少對中國網際網路行業的敞口，導致大量資金從該行業外流，又認為近期在沒有估值支撐的情況下，全行業的拋售可能會繼續，而騰訊是今年上半年前景具挑戰性的背景下受行業資金外流衝擊的平台領頭羊。摩通下調28隻在美國及香港上市的中資科技股目標價及評級，唯一仍然獲「增持」評級的是快手(01024)。

另招商證券指，即便中概股以雙重主要上市或第二上市途徑回流港股，部分原有投資者可能面臨只能投資美國證券交易所掛牌股票的限制，無法將持倉轉往香港，而不得不清空或削減持倉，造成投資者基礎的永久流失，進而導致中概股估值承壓。短期內儘管退市風險對公司基本面並無影響，但預計多重逆風影響下(俄烏戰爭、香港本土疫情、美聯儲貨幣政策等)，投資者情緒較為悲觀和政治因素導致的資金流出使得中概股和港股出現超賣，短期內仍將延續底部震蕩行情。

德銀：退市最快或後年 看好在港雙重上市股票

德銀則指，對於中國互聯網板塊，在公司提交去年財年的年報後，可能會有更多股票被添加至上述名單中，這將造成更多的短期波動，認為最早可能的退市時間表可能是2024至2025年。不過，德銀看好已經在香港雙重上市的股票或未來三年內有較高機會在香港雙重上市的大型股，因為一旦退市，這些股票受到的影響相對較小，亦認為中美關係的任何建設性進展都可能引發重估的機會。

德銀又認為，若發生退市，留意到三種可能的結果，包括股票回購或私有化、ADR轉換為港股以及持有股票並在場外交易市場進行交易，其中美股股份轉換為香港股票對投資者的影響很小，因此認為已經在香港雙重上市的股票受到的影響相對較小。







傳騰訊因微信支付涉違反洗錢規定 或面臨創紀錄罰款

另一方面，據《華爾街日報》引述知情人士報道，人民銀行發現騰訊旗下的微信支付涉嫌違反反洗錢規定，集團可能面臨創紀錄的高額罰款。報道指，人行發現微信支付平台允許將資金轉移用於賭博等非法目的。當局也判定，微信支付未遵守要求騰訊辨識在該平台上交易的用戶和商家等其他規定。

黃瑋傑：騰訊增不確定因素難估底 阿里政策陰霾揮之不去

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，騰訊涉違反洗錢規定消息令人擔心，近日股價相對跌得少，低位往往見反彈，主要因市場覺其監管風險較小，遊戲監管消息亦已消化，現時卻增加不確定因素，昨日(14日)已開始以全日最低位收市，加上有大行踩多腳下調目標價，恐走勢轉弱，反彈乏力。雖然北水昨日淨買入騰訊近26億元，為淨買入最多股份，但北水未必一定準，如果北水愈買愈跌，證明市場沽售力量大於北水買貨力量，只要好淡形勢未扭轉，北水難阻股價下行，騰訊未有確實見底信號難以估底，不建議急於撈貨。至於阿里，股價走勢一向於科技股中最弱，政策陰霾最濃揮之不去，有關部門今年初重申反壟斷不會鬆手，反壟斷令其生態圈縮小甚至消失，業績增長引擎頓失。

今日上午部分科技股低位稍見反彈，但部分中概股仍未止瀉，理想汽車(02015)半日跌12.6%收報73.5元，攜程(09868)跌5.26%報135.1元，蔚來(09866)跌7.08%報116.8元；部分則見回穩，百勝中國(09987)升0.28%報290.8元，百濟神州(06160)升0.49%報92.4元，和黃醫藥(00013)升0.83%報24.3元。

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑詳盡分析，請按此











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