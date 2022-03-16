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劉鶴指中美快達協議兼釋監管放鬆信號　中概股爆升

16/03/2022

      近日5間中概股被美國列入「預定摘牌名單」，引發中概股連日暴跌。國務院副總理劉鶴主持召開國務院金融穩定發展委員會專題會議，會議提到中美就中概股審計協議已取得積極進展，致力形成合作方案，並指會穩妥盡快完成大型平台公司整改，可見釋放對互聯網平台監管力度放鬆信號，另北水近日亦力撐港股，尤其大舉流入騰訊(00700)及美團(03690)等重磅科技股，加上美股科技股昨日(15日)帶動美股急升，納指漲2.92%，今日(16日)尤其午後中概股大幅反彈，普遍爆升兩三成，恒生科技指數收市飆22%，帶動港股收市升逾1600點重上20000點。

 

 

金融委：中美就中概股致力形成合作方案　穩妥盡快完成平台整改

 

      國務院副總理劉鶴主持召開國務院金融穩定發展委員會專題會議，會議提到中概股，指目前中美雙方監管機構保持了良好溝通，已取得積極進展，正在致力於形成具體合作方案，中國政府繼續支持各類企業到境外上市。關於平台經濟治理，有關部門要按照市場化、法治化、國際化的方針完善既定方案，堅持穩中求進，通過規範、透明、可預期的監管，穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作，紅燈、綠燈都要設置好，促進平台經濟平穩健康發展，提高國際競爭力。另關於香港金融市場穩定問題，內地與香港兩地監管機構要加強溝通協作。

 

　　會議又強調有關部門要切實承擔起自身職責，積極出台對市場有利的政策，慎重出台收縮性政策。凡是對資本市場產生重大影響的政策，應事先與金融管理部門協調，保持政策預期的穩定和一致性。金融機構必須從大局出發，堅定支持實體經濟發展，歡迎長期機構投資者增加持股比例。

 

(CNS圖片)

 

PCAOB：近期已多次舉行會談　雙方致力達成審計協議

 

　　另據《彭博》報道，美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)表示願意與中國政府部門保持合作關係，正與中國監管部門保持積極溝通，近期已多次舉行會談，雙方致力於達成一份合作協議，以便其能夠檢查在美註冊的中國內地及部分從事內地業務的香港審計師事務所。

 

      內媒早前亦曾釋出類似信息，稱中美雙方監管機構就審計監管合作的對話和磋商進展比較順利，雙方都展示了願意解決問題的誠意，有望盡快達成共識。官媒《經濟日報》發文認為，首批名單的公布早已有跡可循，並非一個突發事件，且相關法規存在緩衝期，目前斷言入單企業最終會被強制退市為時過早。

 

彭博專欄：北京不關心短期市場波動　北水將承托港股

 　

      另外，《彭博》知名財經專欄作家任淑莉發表文章，稱在香港和紐約上市的中概股經歷了金融海嘯以來最猛烈的拋售，但與其抱怨中國變得無法投資倒不如賣出股票，因為北京並不在乎全球投資者損失了多少資金，也不關心短期市場波動，中國當局在意的是實體經濟能帶來的好處。對於近日港股大幅波動，任淑莉指，中國投資者正在逢低買入外資沽出的港股，當局相信國內的資產管理行業可以讓香港市場保持活力，「當塵埃落定後，香港市場將更多的由國內和散戶投資者驅動」。

 

      近日北水買入港股尤其重磅科技股確很積極，可謂愈跌愈買，其中騰訊前日(14日)北水淨流入就達25.98億元，美團(03690)達16.2億元，昨日(15日)騰訊北水淨流入更飆升至57.44億元，美團亦達17.62億元，兩股穩佔北水淨流入最多港股頭兩位。

 

網信辦派督導組進駐豆瓣促整改　過去已收20次罰單　

 

       不過，內地對互聯網的監管近日並無放鬆跡象，繼早前傳騰訊旗下微信支付涉違反洗錢規定而面臨破紀錄罰款後，最新消息指內地社交平台「豆瓣網」因內容問題被整改。豆瓣網過去一兩年已持續遭監管圍剿，迄今累計20次收到網信辦罰單，其中多次屬於「頂格處罰」，合計罰款900萬元人民幣，網信辦最新表示，針對當前豆瓣網存在的嚴重網絡亂象，本周二(15日)網信辦指導北京市互聯網信息辦公室派出工作督導組，進駐豆瓣網督促整改。華為、小米等應用商店裏，豆瓣應用目前已被下架。

 

熊麗萍：達協議消息料帶來顯著反彈　往後走勢還看騰訊業績

 

      駿達資產管理投資策略總監熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，美國針對中概股實行的《外國公司問責法》料不會有改動，惟可就要否跟足美國審計標準，還是可認可內地的一些審計機構等商討，有進展不出奇，但料兩方面都不會完全讓步，如能給予時間及審計上達成一些協議已是好事，相關消息或傳聞料會令中概股顯著反彈，但問題難一下子解決。至於中概股估值能否上調就要看監管大方向，騰訊快將公布的業績很關鍵，如果連業務多元化的騰訊也沒增長，料將影響中概股表現，總之現時不宜買入作中長線投資，博反彈則要衡量風險，要觀察會否有更多名單公布及中國反應，以及騰訊業績。

 

      中概股及科技股今日全線爆升，普遍升兩三成，萬國數據(09698)更升近五成。

 

 

撰文：經濟通市場組、中國組　整理：李崇偉

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 




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