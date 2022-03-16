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《盤後部署》恒指報復式反彈逾1600點，料首關挑戰20600

16/03/2022

　　恒指連跌三日累跌超過2474點後，今日出現報復式反彈，恒指勁升9%。美國總統拜登即將啟程訪歐，隔晚美股造好，刺激港股低位反彈高開560點。今早科技股回勇推升恒指，京東(09618)高開12.29%；美團(03690)高開7.83%；騰訊(00700)高開5.77%；阿里(09988)高開4.56%，報74.5元。然而《彭博》報道，美國海關以與北韓有關聯為由扣留李寧公司製造的商品，李寧(02331)低開3.24%。

 

國務院金融穩定發展委員會維穩論調刺激港股爆升。 (資料圖片)


　　大市上午升幅一度收窄至169點，隨後有買盤流入令大市重拾升勢，恒指半日收報18875，升460點或2.5%。午後中央突然有好消息傳出，國務院副總理劉鶴主持召開國務院金融穩定發展委員會專題會議時指出，目前中美雙方監管機構保持良好溝通，並已取得積極進展，正在致力形成具體合作方案。


科技股劫後重生


　　因中美角力而遭兩地政府監管的科技股，在連日雪崩式下跌後急速爆升。買盤迅速流入科技股，30隻科指成分股全線上升，萬國數據(09698)最多升超過五成為最佳表現科指股。恒指下午一時起一小時內，曾錄得超過1100點升幅，藍籌股中京東擴大升幅至最多近三成七為最佳藍籌，重磅美團亦升超過三成，貢獻恒指超過270點升幅。


　　重磅ATM高收；美團升32.08%，報140元；阿里升27.3%，報90.7元；騰訊升23.15%，報367元；三股最終貢獻恒指856點升幅。恒指全日收報20087，升1672點或升9.08%，主板成交3097.93億元。國企指數報6889，升765點或升12.50%。科技指數報4243，升770點或升22.20%。


　　A股同步造好；上證綜合指數報3170，升106點或升3.48%，成交5223.05億元人民幣；深證成份指數報12000，升463點或升4.02%，成交6697.33億元人民幣。

 

恒指今天大幅反彈逾1600點，並重上20000點水平。(經濟通HV2報價系統截圖)


中美僵局有望化解


　　受俄烏局勢引發的中美角力所影響，恒指3月上半場「飛流直下四千點」，一個又一個市場所指的鐵底連環篤穿。然而，市場多次估計的底部支持，都不及國務院副總理劉鶴一句話，為疲弱不堪的中港股市注入強心針。今日恒指勁升超過1600點或逾9%，更收復兩萬大關，但日線圖上仍未重上任何一條主要平均線，而最近一條是位於20630的10天線，料成為恒指反彈的首關阻力。


　　早前市場憂慮中國靠攏俄羅斯，在俄羅斯受歐美制裁下會受牽連，惟劉鶴宣布與美國監管機構取得積極進展，一片「大和解」之聲下，市場憧憬諸多問題有望迎刃而解，包括美國要求在美上市中概股提交會計審計文件，以及中方對科技股的監管亦有望鬆綁。早前已有多隻基金沽售科技股避險，料中央發言為基金重新部署科技股提供底氣，本周科技股表現將看高一線。

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 




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