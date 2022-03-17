【虛幣世界】美股造好兼如期加息，加密貨幣再度上揚

聯儲局一如預期加息四分一厘，市場未見有太大驚喜，美股高收，道指漲逾500點，加密貨幣連帶造好，比特幣目前企穩四萬一關口。消息面上，市場目前正關注印度對加密貨幣稅收所制定的細則，當前的稅收提案包括對加密交易產生的任何收入徵收30%的稅，以及對所有交易從源頭徵收1%稅收。



另外，烏克蘭總統澤連斯基簽署了一項法案，使該國的加密貨幣合法化。烏克蘭一直在使用大量數字資產捐贈來支持該國防禦俄羅斯入侵；另外，澤連斯基要求美國國會提供更多支持並加強對俄羅斯的製裁。



據經濟通據數顯示，比特幣現報41014.40(美元．下同)，跌0.24%(24小時比較．下同)；以太幣現報2766.20元，跌0.27%；艾達幣報0.8370元，跌0.24%；瑞波幣報0.7940元，升0.26%。



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