無懼美方扣押 皆因受惠國策! 李寧績前飆8%

港股近日市況波動，博反彈就要留意公司基本面及未來前景，其中體育用品股受惠促進全民健身和體育消費國策，值得留意。龍頭李寧(02331)近日雖傳產品遭美國海關扣押，早前又遭挪威主權基金減持，惟經公司澄清及大行加持，股價見強勁反彈，今日(17日)半日升8%，另特步國際(01368)業績理想，半日飆逾一成，安踏(02020)股價較落後，惟早前發盈喜業績惹憧憬。

(李寧網頁截圖)

產品被美國海關扣押 遭挪威主權基金減持

外電報道，美國海關扣留李寧製造的產品，指其供應鏈中使用北韓勞工，如果李寧在接到扣留通知後30天內提供明確和令人信服的證據，證明其商品不是由罪犯勞工、強逼勞工或受刑事制裁的契約勞工生產的，則某些產品可以進入美國，否則產品可能被扣押和沒收。李寧回應指，截至目前，在執行與審查過程中，未在供應商管理體系中發現任何強逼勞動的行為，集團嚴格禁止供應商使用並反對任何形式的強逼勞動。

李寧早前又遭全球最大的挪威主權財富基金撤資，指李寧為嚴重侵犯新疆人權行為做出貢獻，存在不可接受的風險。瑞銀發表研究報告指，市場對挪威政府養老基金減持，反應負面，主要擔心會否有更多基金跟隨挪威的做法，惟瑞銀相信李寧將就此作出官方回應，料可挽回投資者信心，又認為李寧的基本面穩健，調查顯示今年首兩個月其零售銷售按年增長強勁，對李寧在品牌及利潤擴張方面的往績保持信心，相信在今年高競爭下，做好庫存控制有助降低風險，維持李寧目標價112.8元及「買入」評級不變。

安踏派特息發盈喜 料去年多賺逾45%

安踏是體品股另一龍頭，預測市盈率29倍，估值較李寧的33倍稍低，且盈利平穩，近兩年介乎52至53億元人民幣之間。集團將在下周二(22日)公布全年業績，早前已發出盈喜，預期上年度盈利增長不少於45%。安踏近年向外擴展積極，繼早年收購Fila後，2019年又成功購入Amber Sport，在收購業務整合後，料會帶來理想協同效益及盈利。安踏去年又宣布派特別股息每股30港仙令市場驚喜，市場觀望下周全年業績會否逐步調升派息比率。



另北京不久前成功舉辦冬季奧運會，中金指安踏作為官方體育服裝合作夥伴，同時旗下的Fila及Descente為荷蘭、日本等國冬奧代表團提供了裝備贊助，可藉助冬奧機遇增強大眾對安踏品牌認知，強化專業形象，給予 「跑贏行業」評級，目標價維持159.49元。

特步去年多賺77% 料今年主品牌銷售收入增三成

另外，昨日(16日)公布業績的特步國際，上年度純利9.08億元人民幣，按年升77%更勝安踏，較之前發盈喜預告增長70%更佳。派末期股息每股13.5港仙，按年增加80%。首席財務官楊鷺彬表示，最近內地疫情反彈，但該些地區佔集團零售額不足5%，因此影響有限。他又指特步主品牌去年的零售增長勢頭延續至今年，料今年上半年主品牌的銷售收入增長不低於35%至40%，全年目標增長20%至30%，而原材料價格雖一直有波動，但集團會將成本轉嫁至消費者。主席丁水波則表示，內地部分城市實施封城，對供應鏈影響不大，因為旗下工廠主要在浙江，政府並無要求工廠停產。

摩通早前發表報告，對特步提升品牌資產、產品供應和渠道擴展有信心，指集團去年第四季零售實際銷售按年增長較第三季的約15%加快，故上調對特步今明兩年盈利預測5%，目標價升至17.2元，予「增持」評級。瑞信早前亦指，特步核心品牌銷售有望在今年下半年實現30%的增長，對其今年收入增長更為樂觀，將特步2022年和2023年的盈利預測上調4%，料分別按年增長35%和24%，目標價相應由17.6元上調至18.7元，維持「跑贏大市」評級。

摩通：對體品股有信心 李寧續享受國潮效應



另摩通表示，根據近期客戶反映，今年首季對體育用品行業變得審慎樂觀，由於去年3月新疆棉事件而觸發的國潮風，導致今年次季面對高基數效應，即使如此，對體品股仍抱有信心，惟李寧次季料面對高基數問題，料銷售由雙位數字降至約10%，但估計股價將在3至4月後反彈，公司繼續享受國潮效應，予「增持」評級，目標價105元。摩通對安踏的看法則較為保守，指冬奧的確有助支撐股價，可是安踏及Fila品牌由1月至今增長較同業為低，予「減持」評級，目標價100元。

另方面，內地經濟今年開局不差，其中1、2月消費零售額增6.7%，遠勝市場預期3%，料中央會有政策支持「內循環」發展，尤其面對外圍局勢動盪及美國加息，必須加大催谷。中央又一向重視體育消費，國務院去年曾發出促進全民健身和體育消費及產業發展的意見書，除了提出在稅費政策上支持外，亦加大金融支持力度、優化體育消費環境及出台鼓勵消費政策。



將於今日公布業績的李寧半日升8.03%收報62.55元，成交20.76億元；安踏升2.95%報102.9元，成交13.06億元；特步則升11.4%報11.14元，成交3.81億元。至於其他體品股，361度(01361)升4.91%報3.42元，中國動向(03818)升6.9%報0.465元，滔搏(06110)升2.37%報6.49元。







(經濟通HV2系統截圖)

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉





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