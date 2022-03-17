  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【聯儲收水】金管局：香港銀行體系流動性充裕　料港息將滯後美息

17/03/2022

　　美國聯儲局一如市場預期加息0.25厘，即上調聯邦基金利率目標區間至0.25-0.5%。金管局隨即按既定機制上調貼現窗基本利率25基點至0.75厘，即時生效。

 

（資料圖片）


　　金管局總裁余偉文表示，在聯繫匯率制度下，港元拆息水平一般會趨近美元息率，同時亦會受到本地市場港元資金供求的影響。參考以往經驗，包括美國對上一次於2015至2018年的加息周期，港元拆息未必會立即跟隨美息上調。現時，香港銀行體系流動性充裕，預期港息滯後美息的情況，在今次這個加息周期也會發生。滯後的幅度，則很取決於本地市場港元資金供求的情況。


近月港元拆息有緩緩向上趨勢 市民須小心評估及管理有關風險


　　他指出，留意到市場有評論指銀行體系總結餘下降至若干水平，港元拆息便會向上拉升。雖然銀行體系總結餘是反映銀行體系流動性的重要指標，但港元拆息是否上升並不完全取決於總結餘的特定水平，因為每個加息周期的情況及市場因素都或有不同，不可一概而論。


　　余偉文表示，銀行會因應本身的資金成本結構及其他有關的考慮，決定是否調整銀行存款及按揭息率、何時調整，以及調整的幅度。不少住宅樓宇按揭息率以一個月期限的港元拆息為基準，而近月有關的港元拆息有緩緩向上的趨勢。因此，市民在作出置業、按揭或其他相關的決定時，必須小心評估及管理有關風險。


　　他又指，聯繫匯率制度實施接近四十年來經歷過多次經濟及利息周期，一直行之有效。美國進入加息周期不會影響香港的金融和貨幣穩定。

 

撰文：經濟通採訪組

 

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

390.000

異動股

01918

融創中國

6.250

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

102.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 390.000
  • 01918 融創中國
  • 6.250
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 102.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 74.950
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 254.400
股份推介
  • 06098 碧桂園服務
  • 38.800
  • 目標︰$50.00
  • 02130 嘉泓物流
  • 10.540
  • 目標︰$11.00
  • 01070 ＴＣＬ電子
  • 3.100
  • 目標︰--
  • 00968 信義光能
  • 14.000
  • 目標︰$14.80
  • 01431 原生態牧業
  • 0.255
  • 目標︰$0.438
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 102.000
  • 00700 騰訊控股
  • 390.000
  • 00388 香港交易所
  • 382.600
  • 00005 滙豐控股
  • 51.200
  • 02800 盈富基金
  • 21.680
報章貼士
  • 00909 明源雲
  • 12.340
  • 目標︰$10.00
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 107.300
  • 目標︰$119.00
  • 00732 信利國際
  • 2.160
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

17/03/2022 12:09  金管局:股市隨外圍大幅波動，無跡象顯示有大規模沽空或衝撃港元

17/03/2022 11:56  許正宇:擬就虛擬資產行業設立發牌制度，確保行業有序發展和運作

17/03/2022 11:32  【新冠肺炎】林鄭:2月底開始安排全民檢測，數日內公布最新政策

17/03/2022 10:15  【聯儲收水】經絡:本港銀根充裕未需跟隨加息，惟拆息將逐漸上升

17/03/2022 09:21  恒指高開逾1300點，中美緊張關係有望緩解，中概股暴升

09/03/2022 17:50  【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒６億人幣，買美團沽建行

09/03/2022 08:25  【大行炒Ｄ乜】理文業績倒褪，大行齊削目標價

專題透視

新聞>財經熱話

內房獲中央連環發聲呵護　大行唱淡無阻股價持續勁彈

新聞>專訪

【即市專訪】黃偉康和你談政治市 料港股全年或已見底！（有片）

新聞>財經熱話

【聯儲收水】渣打料今年美國加息4次　或最早5月公布縮表時間表
品味生活
生活

小薯茶水間

iOS 15.4釋出！全城期待「戴口罩解鎖Face ID」終登場！增韓系手指愛心Emoji！一文睇清9個亮點！

樓市亮話．湯文亮

台灣大停電與香港人劈價賣樓

娛樂情報

姜濤4.30生日應援 姜糖助慈善機構賣旗表愛心
DIVA CHANNEL

廚職背遊．梁芷靈

世上最美風景：盤點網民投選烏克蘭七大奇蹟！殘酷戰爭過後，還剩下多少？

廚職背遊．梁芷靈

歐洲面積第二大國家！與烏克蘭接壤的7個國家，你知道幾多個？

Fashion

2022秋冬時裝周：向烏克蘭聲援、致敬！Giorgio Armani無聲抗議、Balenciaga壓軸黃藍造型、Gigi Hadid捐出時裝周收入！
健康好人生 Health Channel
春天睡眠不深、下身氣血不足，與肝腎有關！「蓮子雲苓黃豆紅蘿蔔湯」健脾安神、益腎固精！
近期鞋子好像緊了？可能與疫情有關！如何紓緩「疫情水腫」？4個飲食行動建議，即時有效！
【確診者住所名單 | 實用連結】增286地點！丹拿花園、珀麗灣、將軍澳中心上榜！一文睇清14日內確診者居住大廈 / 強檢地點名單、疫苗檢測預約及快速測試平台連結（3月17日更新） 6
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/03/2022 17:07
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/03/2022 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/03/2022 17:07
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/03/2022 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
阿妹雞精班
最新專題
More
財經熱話17/03/2022
內房獲中央連環發聲呵護　大行唱淡無阻股價持續勁彈
專訪17/03/2022
【即市專訪】黃偉康和你談政治市 料港股全年或已見底！（有片）
財經熱話17/03/2022
【聯儲收水】渣打料今年美國加息4次　或最早5月公布縮表時間表
FOCUS17/03/2022
【FOCUS】鮑叔「加－減－加」功德圓滿　股市狂歡惟美元憔悴
香港要聞17/03/2022
【新冠肺炎】急症室輪候情況改善　林鄭未來數日公布全民檢測安排
財經熱話17/03/2022
無懼美方扣押　皆因受惠國策!　李寧績前飆8%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金