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金管局：股市隨外圍大幅波動　無跡象顯示有大規模沽空或衝擊港元

17/03/2022

　　金管局總裁余偉文表示，近日環球金融市場非常波動，投資者避險情緒高漲。不論是宏觀經濟或金融環境，也充滿著風險和變數。烏克蘭局勢前景未明、油價波動以及通脹持續升溫等，引致金融和資產市場出現震盪。作為國際金融中心和細小而開放的經濟體，香港自然難以獨善其身。加上受其他與本港市場相關的因素或消息影響，以致香港股市連日大幅波動。

 

（資料圖片）


　　在市況波動的時候，市民應提高警覺，並小心管理風險，不用過分擔心烏克蘭局勢對本港經濟的直接影響。俄羅斯和烏克蘭分別僅佔本地2021年貨物出口的0.78%和0.05%，對本港出口和經濟增長的影響有限。通脹方面，能源在本地消費物價指數的開支權數只佔約3%，就算未來國際能源價格進一步上升，對香港通脹的影響也比較溫和。另外，香港銀行體系對俄羅斯的風險敞口也很小。


無跡象顯示有大規模沽空或衝擊港元


　　金管局指，香港的金融體系底子雄厚，外匯儲備是本地生產總值的136%，銀行體系資本充足率為20.4%，兩者均比2008年金融海嘯時顯著高出約30%，為香港金融市場提供強大堅固的緩衝和抗震力，足以抵禦外在因素引發的市場震盪。自烏克蘭局勢升級以來，港元市場如常有序運作，港元匯率穩定，未察覺資金流動出現異常情況，亦無跡象顯示有大規模沽空或衝撃港元；股票市場雖然隨外圍市況大幅波動，但市場交易維持順暢正常。

 

撰文：經濟通採訪組

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