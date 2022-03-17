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《盤後部署》恒指兩日合計升逾三千點 明天有力上試21800點

17/03/2022

　　美國聯儲局一如預期加息0.25厘，美股先跌後升，三大指數收高。中概股全線谷底反彈，升幅驚人。金龍中國指數創下紀錄最大升幅，急升32.9%，報7230點。美股阿里勁升36.76%，京東爆升39.37%，網易抽升25.69%，拼多多飆升56.06%，百度抽高39.21%。

 

(Shutterstock圖片)

 

　　港股亦跟升，恒指上日(16日)勁升逾9%，今天再高開逾1300點報21430，全日維持強勢。ATM繼續撐起大市，合共為恒指貢獻逾400點升幅。阿里巴巴(09988)重上100元關，收市升12.46%，報102元；美團(03690)亦升12.29%，報157.2元；騰訊(00700)升6.27%，報390元。此外，京東(09618)、嗶哩嗶哩(09626)、百度(09888)等科技股都升逾15%。

 

內房股暴升 融創最強

 

　　部分內房股暴升，融創(01918)日內急升59.03%；碧服(06098)及碧桂園(02007)亦分別揚30.42%及28.41%，為全日表現首兩隻較佳藍籌；龍湖(00960)升14.22%；中海外(00688)及潤地(01109)亦升逾7%。聲稱審查後未發現供應商任何強逼勞動行為的李寧(02331)今天再升逾一成，與安踏(02020)、特步(01368)等體品股繼續造好。

 

恒指升逾1400點，收復10天線及重上21500點水平。(經濟通HV2報偵系統截圖)


　　恒指收報21501，升1413點或升7.04%，連續兩日上升，合計升逾3000點。主板成交3009.59億元。國企指數報7407，升518點或升7.52%。恒生科技指數報4572，升329點或升7.76%。


　　內地股市亦報升。上證綜合指數報3215，升44點或升1.40%，成交5325.49億元人民幣。深證成份指數報12289，升289點或升2.41%，成交3506.69億元人民幣。


日線圖9RSI重回50以上

　　
　　大市方面，成交額連續兩日超過3000億元以上，因應聯儲局議息結果合符預期，市場投資者恐慌情緒大幅減退，加上港股前幾天已跌至嚴重超賣，令大市連續兩日急劇反彈。日線圖睇，恒指連升兩日，相信18235點已成為短期底部。目前已經突破3月7日裂口低開的高位21327點，10天線的跌勢大幅放緩，9RSI重回50以上，估計恒指明天會延續升勢，有力上試20天線21800點水平。不過，投資者都宜留意俄烏局勢有沒有急劇變化，適時調整部署策略。

 撰文: 經濟通通訊社市場組

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