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【虛幣世界】山寨幣跑贏比特幣，SOL升半成

18/03/2022

　　隔晚美股先跌後回升，而加密貨幣則走勢分化，比特幣在四萬一關口浮動，未見有太多資金流入，其他山寨幣則略為炒起，Avalanche (AVAX) 和 Solana (SOL) 的代幣一度上漲超過8%和5%，而以太幣則升至2800美元水平，在過去24小時升2%，而比特幣的價格與股市表現背道而馳。


　　Oanda Americas 高級市場分析師 Edward Moya表示，投資者對於俄羅斯人湧入加密市場以逃避制裁併盡量減少對盧布的敞口的故事有些言過其實，目前沒有看到這種趨勢的證據。他更認為，比特幣的長期前景仍然樂觀，如果風險偏好不受華爾街任何去風險運動的影響，應該得到支持。


　　據經濟通據數顯示，比特幣現報40260.61(美元．下同)，跌1.61%(24小時比較．下同)；以太幣現報2768.65元，跌1.53%；艾達幣報0.8250元，跌1.19%；瑞波幣報0.7843元，跌1.17%。

經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到:
http://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/cryptocurrency.php

又或者去Down App:
https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/etnet/member/75078

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2022 12:27
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2022 12:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/03/2022 12:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/03/2022 12:10
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